20 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 20 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

20 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 20 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 20 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

20 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 43.404 test yapıldığı ve 931 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 992 kişi iyileşti.

20 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

20 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 220.572 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.508'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.243 toplam entübe hasta sayısının ise 385 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 203.002 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok. " dedi.

SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4JfZKl9L8x — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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