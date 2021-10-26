20 Yaşına Giren Windows XP Hala Milyonlarca Kişi Tarafından Kullanılıyor

25 Ekim 2001 tarihinde hayatımıza giren ve Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11 ile beş nesil arka planda kalan Windows XP, hala milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Windows Kullanıcılarının %0,59'u Hala Windows XP Kullanıyor

Bu hafta yirminci yaşına basan Windows XP'den bu yana oldukça fazla sayıda yeni sürüm ile karşılaştık ve bunlardan en yenisi olan Windows 11, kısa bir süre önce herkes için kullanıma sunuldu. Statcounter tabanlı yeni bir rapora göre Windows kullanıcılarının %0,59 oranındaki kısmı, halen Windows XP Kullanıyor.

Şu anda dünya çapında kabaca iki milyar bilgisayarın dolaşımda olduğunu göz önüne alırsak, bu yaklaşık on milyon bilgisayarın halen Windows XP ile çalıştığı anlamına geliyor. Başka bir deyişle bu, hiç beklenmeyecek derecede yüksek bir sayıya tekabül ediyor.

Kullanıcıların büyük bir kısmı Windows XP'ye yönelik hatrı sayılır bir sempati besliyor. Öte taraftan işletim sistemine yönelik desteklerin 14 Nisan 2014 tarihinde resmi olarak sona erdiğini göz önüne alırsak, burada önemli güvenlik sorunlarını göz önüne almak gerekiyor.

Başka bir deyişle Windows XP yaklaşık yedi yıldır önemli teknik ve güvenlik güncellemelerini almıyor ve kötü amaçlı yazılımların son yıllardaki gelişimi, kullanıcıların kişisel verilerini bir bütün halinde risk altına sokuyor. Nitekim dünya genelinde milyonlarca kullanıcının bulunması, kötü amaçlı kişiler için önemli bir fırsat haline geliyor.

Ne Yapmalısınız?

Hangi amaçla kullanıyor olursanız olun, güvenlik güncellemelerinden mahrum kalmamak önemlidir. Bu nedenle kişisel bilgisayarınız eski Windows sürümlerinden birisini kullanıyorsa, onu Windows 10 ya da Windows 11 sürümlerine güncellemenizi tavsiye ederiz.