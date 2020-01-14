20 Yıl Boyunca Her Gün Selfie Çeken Adamın Videosu Viral Oldu

Noah Kalina tarafından yirmi yıl boyunca her gün çekilen fotoğraflar derlenerek oluşturulan video sosyal medya kullanıcılarını duygusal anlara boğdu.

Yirmi Yıl Boyunca Her Gün

Günlük hayatında da fotoğrafçılık yapan Noah Kalina, 11 Ocak 2000 tarihinden başlayarak 11 Ocak 2020 yılına kadar çektiği fotoğraflardan oluşan bir video hazırladı. Temel olarak baktığımızda bu, öz çekim veya selfie terimlerinin bile daha öncesine, çok daha öncesine dayanıyor.

Videoyu izlemeye başladığınızda Kalina gözlerinizin önünde değişiyor ve her bir değişim aslında yıllarca süren bir sürecin parçası. Her bir fotoğraf benzer bir ifade sunuyor olsa da dakikalar arasındaki değişimi ileri ve geri yaptığınızda görmeniz mümkün. Evet, yaşlanıyoruz.

Sonuç olarak videoyu sosyal medya kanallarından paylaşan Kalina, hiç beklemediği bir tepki aldı ve video kısa süre içerisinde viral olmayı başardı. Kullanıcılar video boyunca duygusal anlar yaşadıklarını belirtirken, siz de zamanın ne kadar hızlı geçtiğine dair bir sorgulamaya çekilmiş oluyorsunuz. İşte o video: