20 Yıl Gizli Kalan Xbox Easter Egg Ortaya Çıktı!

Bir geliştirici, 20 yıl boyunca gizli kalmış Xbox Easter Egg'i bu zamana kadar keşfedilmediğinden bu zamandan sonra da keşfedilmeyeceğini düşünerek oyuncularla paylaştı. Microsoft'un 2001 yılında piyasaya sürdüğü Xbox'ta yer alan sürpriz yumurta, Kotaku'yla ismini vermek istemeyen bir geliştirici tarafından paylaşıldı.

Geliştirici, kaynak kodu sızdırılmadıkça veya tersine mühendislik gibi yöntemler kullanılmadıkça bu sürpriz yumurtanın gerçekten de bulunmasını beklemediğini söyledi. Sürpriz yumurtayı daha önce keşfedilen bir sürpriz yumurta için kullandıkları yöntemle gizlendiğini belirten geliştirici, 20 yıl boyunca gizli kalmış sürpriz yumurtanın tespit edilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Geliştirici, bu kadar süre geçmesine rağmen oyuncular tarafından ortaya çıkarılmaması sonucunda sürpriz yumurtanın artık bilinmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Geliştiricinin değindiği keşfedilmiş sürpriz yumurta, bundan seneler önce tespit edilen bir sürpriz yumurtaydı. Üstelik geliştiricinin açıkladığı Xbox Easter Egg'i bulmaktan çok daha zordu. Bu sürpriz yumurta, CD kopyalama bölümünden "<<Eggsβox>>" yazıldığında karşımıza çıkıyordu. Adlandırma işlemi bittikten sonra karşınıza bir Gamersoft1124Pro'nun paylaştığı videodaki gibi bir ekran çıkıyordu.

Paylaşılan Xbox Easter Egg Nasıl Bulunur?

Müzik bölümüne gidin ve süresi kısa olan bir ses CD'si takın.

Ses CD'sini iki kere kopyaladıktan sonra yeni müziği seçin.

Varsayılan müzik ismini silin ve yerine "Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!" yazın. Burada 26 tane "y" harfi var. Kotaku'nun da belirttiği gibi saymanıza gerek yok, tüm alanı doldurduktan sonra ünlem koymak yeterli oluyor.

yazın. Burada 26 tane "y" harfi var. Kotaku'nun da belirttiği gibi saymanıza gerek yok, tüm alanı doldurduktan sonra ünlem koymak yeterli oluyor. Kopyalama tamamlandıktan sonra ayarlara gidin ve sistem bilgisini açın. Xbox'ın arayüz ekibinde yer alan kişileri artık görebileceksiniz.

Yaklaşık 20 Yıldır Gizleniyordu

İlk keşfedilen sürpriz yumurtanın aksine çok daha kolay bir şekilde bulunabilecek olan bu sürpriz yumurta, sayısının 24 milyon olduğu tahmin edilen dünya genelindeki Xbox konsollarında 20 senedir gizlenmeye devam ediyor.

Kotaku, geliştiriciye bunu neden şimdi açıkladığını sorduğunda anonim kalmak isteyen geliştirici yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"20 yıl geçtiği için şimdi paylaşma kararı aldım. İnsanların bunun gerçekten de var olduğunu öğrenmesinin harika olacağını düşündüm. Birçok sitenin bu tür şeyleri takip etmeyi sevdiğini biliyorum bu listedeki hiçbir insan artık Microsoft için çalışmıyor. Ayrıca şimdi yapmazsam bunun asla ortaya çıkmayacağını düşündüm."

Sizin ortaya çıkarılan Xbox Easter Egg ile ilgili düşünceleriniz neler? Peki, bunun bu kadar süre boyunca gizli kalması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.