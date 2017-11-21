200 Kişilik Ekip E-ticareti Takip Edecek!

İnternet üzerinden satışı gerçekleştirilen sıfır ve ikinci el eşyaların yanı sıra emlak satışlarının da denetlenmesi için 200 kişilik bir ekip oluşturulacağı ve ekibin e-ticaret sitelerini her an takip edeceği açıklandı.

Mikrofonlara her konuştuğunda e-ticaretin daha yakından izleneceğinin altını çizen Maliye Bakanı Naci Ağbal “Bundan sonra e-ticaret artık 'Biri bizi gözetliyor evi' gibi olacak” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) kurulacak büyük bir risk analizi merkezinin planlaması yapıldı ve merkez faaliyete geçecek hale getirildi. Elektronik ticaretin takip edilmesi amacıyla bir araya getirilen 200 kişilik ekibin, mal ticareti, araç alımı satımı, gayrimenkul gibi her sektör için ayrı çalışma bölümlerine ayrılacağı ve internet ortamında yapılan bütün ticaretin anlık olarak takip edileceği de açıklananlar arasında kendisine yer buldu.

Konu hakkında görüşlerini belirten Bakan Ağbal “Gayrimenkul alıp satanları, kiralayanları, 'internetten ikinci el eşya alıp satıyorum' diyenleri, e-ticaret platformlarını takip edeceğiz” dedi. Böylelikle e-ticaretten kayıt dışı işlemler yapılmasına da müsaade edilmeyerek, vergi kaçakçılığının önlenmesinin düşünüldüğü belirtildi.

Yapılan yeni düzenlemeyi takiben, internet sitelerine güvenlik sertifikaları verme uygulamasının daha anlamlı olacağı da kaydedildi. Sertifikayla birlikte kullanıcıların hangi sitelerin güvenli olduğunu hemen anlayabilecekleri ve böylece internet sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerin daha güvenli hale geleceği de söylendi.