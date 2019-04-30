200 Milyon Dolardan Fazla Yatırım Alan Robotik Şirketi Kapanıyor

Geliştirdiği küçük robotlarla tanınan Anki, kapılarını kapatıyor. San Francisco merkezli şirket, çarşamba günü yaklaşık 200 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Robotik teknolojisini çocuklar için ürünlere yerleştiren bir robotik ve yapay zeka startup’ı olan Anki, 2010 yılında Mark Palatucci, Hanns Tappeiner ve Boris Softman tarafından kurulmuştu.

Büyük umutlarla yola çıkan ABD’li şirket, dokuz yılın ardından kepenkleri indirmeye karar verdi. Anki CEO’su Boris Sofman, "sermaye yetersizliği" sebebiyle faaliyetlerine son vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Buna rağmen şirket, 2010’dan bu yana aralarında JP Morgan, Andreessen Horowitz Index Ventures ve Two Sigma’nın da olduğu risk sermayesi şirketlerinden 200 milyon dolardan fazla yatırım aldı.

Anki’nin başlıca ürünleri arasında Cozmo ve Vector bulunuyor. Geçtiğimiz sonbaharda 2 milyon dolarlık Kickstarter kampanyası ile başlayan Vector, Aralık 2018’de akıllı asistan Amazon Alexa desteği almıştı. Geçtiğimiz ekim ayında piyasaya sürülen Cozmo ise çocuklara kod yazmayı öğreten bir robottu.

Microsoft, Amazon ve Comcast gibi şirketlerin Anki’yi satın almayı düşündüğü bir dönemde firmanın kapanması, oldukça sürpriz bir gelişme olarak nitelendirildi.

Anki, Engadget 'a yaptığı açıklamada, gelecekte ürün gelişimini finanse etmek için her mali yolu deneyeceklerini ve yönetimin mevcut tüm seçenekleri araştırmaya devam ettiğini söyledi.