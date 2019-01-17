200 Milyondan Fazla Fortnite Oyuncusunun Hesabına Erişildi

2018’in en çok oynanan oyunlarının başında gelen Fortnite, güvenlik açığı ile gündeme geldi. Güvenlik şirketi Check Point, yayınladığı yeni bir raporda Fortnite oynayan 200 milyon kullanıcılarının bilgilerinin tehlikede olduğunu dile getirdi.

Birçok oyuncu için kritik olabilecek güvenlik açığını geçtiğimiz kasım ayında gün yüzüne çıkaran Check Point, konuyla ilgili detayları Fortnite’ın yapımcısı Epic Games ile paylaşmıştı. Konu üzerinde çalışmaya başlayan Epic Games ise aralık ayında yayınladığı güncellemeyle bahsi geçen açığı kapatarak, oyuncuların güvenliklerini tekrar güvence altına almıştı.

Check Point tarafından bulunan açık ise Fortnite’ın resmi internet sitesi üzerindeydi. Siteye Facebook, Google, PlayStation, Nintendo ve Xbox hesabıyla giriş yapan kullanıcıların büyük kısmı açıktan etkilenirken, bu hesaplarla resmi internet sitesine giriş yapan kullanıcıların hesaplarına şifre yada kullanıcı adı girmeden ulaşılabildiği vurgulandı. 200 milyon kadar oyuncuyu etkilediği düşünülen açığın ise artık kapatıldığı ve kullanıcıların internet sitesine sıkıntı olmadan girebilecekleri belirtildi.