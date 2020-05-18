2000’lerin En İyi Yerli Yönetmenleri, Sinema Yazarları Tarafından Seçildi

Sinema Müzik isimli internet sitesi tarafından 30 sinema yazarına, “Kariyerine 21. yüzyılda başlamış en iyi yerli yönetmenler hangileri?” sorusu soruldu ve soruya verilen cevaba göre 2000’lerin en iyi yerli yönetmenleri belirlendi.

Araştırmaya katılan 30 sinema yazarı arasında Milliyet Sanat Dergisi’nde yazılar yazan Ali Ulvi Uyanık, “Benim Beyoğlum”, “Yüzyüze” gibi kitapların da yazarı olan ünlü sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, “Çocukla Sinema” kitabının yazarı Burak Göral, “Kentin Türküsü: Anadolu Pop-Rock” kitabının yazarı Cumhur Canbazoğlu, TRT Haber’de sinema yazarlığı yapan Ebru Çeliktuğ, Radikal Gazetesi Kültür Sanat Bölümü editör yardımcısı olan Erkan Aktuğ’un yanı sıra Burçin Yalçın, Esin Küçüktepepınar, Fırat Ataç, Fırat Yücel, Gökşen Aydemir, Hilal Çetinder, Janet Barış, Kaya Özkaracalar, Melis Behlil, Murat Erşahin, Murat Özer, Nil Kural, Okan Arpaç, Olkan Özyurt, Sadi Çilingir, Selin Gürel, Senem Erdine, Seray Genç, Serdar Kökçeoğlu, Sevin Okyay, Sungu Çapan, Tunca Arslan, Uğur vardan, Yusuf Güven de yer aldı.

2000’lerin En İyi Yerli Yönetmenleri Belli Oldu

Araştırma sonucunda seçilen 2000’lerin en iyi yerli yönetmeni ise 195 puan ile Emin Alper oldu. Emin Alper, “Kız Kardeşler” (2019), “Abluka” (2015) ve “Tepenin Ardı” (2012) gibi filmlerde yönetmen koltuğuna oturmuştu. Listede Emin Alper’den sonra ise 145 puan ile “İşe Yarar Bir Şey” (2017), “Gözetleme Kulesi” (2012) filmlerinde yönetmen koltuğuna oturan Pelin Esmer yer aldı.

136 puan ile Özcan Alper, 127 puan ile Tayfun Pirselimoğlu, 111 puan ile Seren Yüce, 87 puan ile Tolga Karaçelik, 69 puan ile Onur Ünlü, 67 puan ile Semih Kaplanoğlu, 56 puan ile Ümit Ünal, 55 puan ile Kazım Öz’de 2000’lerin en iyi yönetmenleri listesinde yer alan isimlerden oldu.