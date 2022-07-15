200MP Kameraya Sahip İlk Telefondan İlk Fotoğraf Paylaşıldı

Motorola, 200MP Samsung ISOCELL HP1 kamerasını kullanıcıya sunan ilk akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlıyor. Sensör bir süredir piyasada olmasına rağmen yakın zamanda Motorola'nın yeni telefonu aracılığıyla yayınlanan bir örnek görüntü kullanıcıları heyecanlandırabilir.

Motorola, bu ayın başlarında bu yeni kamera sensöründen bahsetmişti, öyle ki bu kameranın telefon sektöründe de devrim yaratacağı iddiaları dolaşıyordu. Şimdiye dek bu yeni sensörden herhangi bir fotoğraf görememiş olsak da nihayet ilk fotoğrafa ulaştık. 91Mobiles tarafından bildirildiği üzere söz konusu fotoğraf Motorola Edge 30 Ultra ile çekilmiş (Çin'deki Moto X30 Pro). Birkaç teknik özellik ile birlikte Çin sosyal medya platformu Weibo'da yayınlandı.

200MP Kamera İle Çekilen İlk Fotoğraf Kullanıcıları Şaşırttı

Fotoğrafın kameranın otomatik modu kullanılarak çekildiği belirtiliyor. 200MP sensör, görüntüyü dördü bir arada piksel gruplamayı kullanarak oluşturdu ve bunun, çok fazla netlikten ödün vermeden depolama alanından tasarruf etmeye yardımcı olmak için kameranın varsayılan görüntü çözünürlüğü olması bekleniyor. Çekilen fotoğrafın tam çözünürlüklü hâline buradan ulaşabilirsiniz.

Bir ayçiçeği, bir gül ve su damlacıkları ile benekli diğer çiçeklerden oluşan bir buket fotoğrafı çarpıcı bir şekilde ayrıntıya sahip. Weibo'nun sıkıştırmasına rağmen, 13MB dosya boyutundan da anlaşılacağı gibi fotoğraf görüntü kalitesini koruyor. Motorola'nın devasa görüntü dosyalarını depolamak için telefonu geniş bir depolama alanıyla veya özel bir SD kart yuvasıyla donatması bekleniyor.

Motorola Edge 30 Ultra Teknik Özellikleri

200MP ISOCELL HP1 ana sensörünün yanı sıra, henüz piyasaya sürülmemiş Motorola Edge 30 Ultra'nın 50MP ikincil bir sensör ve üçüncü bir 12MP kameraya sahip olması bekleniyor. Selfie için ise 60MP ön kamera ile geleceği tahmin ediliyor. Söylentiler, 6.73 inç FHD+ 144Hz AMOLED panel, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olduğunu gösteriyor. Telefon ayrıca 125W hızlı şarj desteği ile 4.500mAh bataryaya sahip olacak. Cihaz bu ayın sonlarında Çin'de satışa çıktıktan sonra gelecekte küresel pazarda da kendini gösterebilir.

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