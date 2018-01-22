2017'de En Çok Çakması Yapılan Marka Samsung Oldu

Akıllı telefon pazarının dünyadaki hızlı büyümesi, bazı üreticilerin popüler akıllı telefonlarının 'klonlanmasına' neden oluyor. Çıkardığı ilk modellerden beri her zaman Çinli versiyonu yapılan Samsung şirketi de bu alanda açık ara farkla birinci oldu. Antutu tarafından yapılan araştırmada, en çok kopyalanan ikinci telefonun ise iPhone olduğu kaydedildi.

Çinli telefon üreticileri, popüler Samsung cihazlarını klonlamakta son derece hızlılar. Daha telefon piyasaya çıkmadan çakmasını çıkaran Çinliler, telefonların sızdırılmasında da büyük rol oynuyorlar. 2017 yılında en çok kopyalanan telefon markası olan Samsung, diğer akıllı cihazlara oranla yüzde 36 seviyesinde kopyalanmış durumda. Antutu tarafından yapılan araştırmada ortalama 18 milyon telefon denetlenirken Samsung'dan sonra yüzde 7 ile iPhone, yüzde 4 oranıyla Xiaomi markasının kopyalanmış olması kullanıcıları şaşırtmış durumda.

2017'nin En Çok Çakması Yapılan Modeli: Samsung S7 Edge

Galaxy S7 Edge'in Avrupa ve Çin sürümü, en çok kopyalanmış model olarak ortaya çıktı. Bu iki versiyon yüzde 7 oranında kopyalanırken onları yüzde 2.8 ile Galaxy S7 takip etti. Ayrıca listenin devamında da Samsung W2016 ve iPhone 7 Plus olduğu gözlerden kaçmadı.

Bu araştırma sonucunda bir açıklama yapması beklenen Samsung, bu kadar çakma telefona rağmen dünya üzerinde hatrı sayılır bir kullanım oranına sahip. Tabii ki de çakma telefon kullanmak kullanıcının güvenliğini ve gizliliğini en alt seviyeye getiriyor. Bu anlamda çakma telefon kullanmaktan kaçınmanızı öneriyoruz.