2017'de Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller Açıklandı

Geçtiğimiz yıl lüks otomobil sektörü için bir hayli hareketli geçti. 2017'de F segmentinde en çok satılan araç BMW 5 serisi olurken onu Mercedes-Benz E serisi takip etti. Mercedes'in de hemen arkasında Audi A6 serisi kendine yer bulmayı başardı. Ayrıca BMW 5 serisi 7 bin 964 satış rakamına ulaşırken Mercedes E serisi ise 6 bin 39 araç satmayı başardı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan raporda ÖTV ve döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak lüks araç sektöründeki satışın 2016'ya göre azaldığı görülüyor. 2017 yılında ortalama olarak yüzde 15,3 azalan lüks araç satışı, Mercedes ve BMW gibi markaları bir hayli etkiledi. 2016 yılında E ve F segmentlerinde 27 bin 599 araç satılmışken 2017 yılında bu rakam 26 bin 969'e kadar geriledi.

Üst Segment Arabalarda Lider BMW

Ultra lüks araçlarda BMW üstünlüğünü korurken, BMW X5 modeli 767 satış gerçekleştirdi. Bu listenin devamında ise 606 araçla Volvo'nun XC 90 modeli, 550 araçla Land Rover'ın Range Rover Sport modeli yer aldı. Ayrıca ultra lüks segmentte şaşırtan satışlar da oldu. Alfa Romeo'nun 4C modeli, Audi'nin R8 modeli ve Honda'nın NSX modelinden sadece birer tane satıldı.

Lüks araçlarda ise BMW 5, 7 bin 964 satış rakamıyla liderliği elde etti. Bu modeli, 6 bin 39 ile Mercedes-Benz E takip etti.

E ve F Segmenti İstediği Satışı Gerçekleştiremedi

E ve F segmentinde en çok Porsche satıldı. 670 adet satışla lider olan Porsche'yi 283 ile Jaguar ve 258 satışla Jeep takip etti. Ayrıca F segmentinde yer alan Aston Martin sadece 25 satış gerçekleştirdi. Aston Martin'den sonra en çok Bentley ve Ferrari satıldı.