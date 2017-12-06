2017'de YouTube'ta En Çok İzlenen Videolar Belli Oldu

YouTube bir süredir yaptığı gibi Rewind başlığı altında o yılın en çok izlenilen videolarını paylaştı. Şimdilik 2017’de YouTube’ta en çok izlenilen videolar başlığıyla bir liste yayınlayan internet sitesi, yakın zaman sonra alıştığımız Rewind videosunu da herkesle paylaşacağını belirtti.
Genel İçerik ve Müzik olarak iki farklı grupta sıralanan videolar, bizlere Türkiye’de 2017 yılında en çok izlenen videoları da göstermiş oldu. Genel İçerik kategorisinde Türkiye’de ilk sırayı Recep İvedik 5’in fragmanı alırken, onu Reynmen tarafından hazırlanan bir klip ve Youtuberların Düşüşü videosu izledi. Müzik kategorisindeyse liderliğe Aleyna Tilki’nin Sen Olsan Bari şarkısı oturdu. Yine aynı kategoride ikinci sırada Tarkan - Yolla bulunurken, üçüncü sıradaysa Ed Sheeran - Shape of You yer aldı.
Dünya çapındaysa listelere Ed Sheeran’ın damga vurduğu görüldü. Genel İçerik kategorisinde birinci sırada THE MASK SINGER 2, ikinci sırada Ed Sheeran - Shape of You, üçüncü sıradaysa Ping Pong Trick Shots 3 bulunurken, müzik kategorisinde birinci sırada Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee, ikinci sırada Ed Sheeran - Shape of You ve üçüncü sırada J Balvin, Willy William - Mi Gente’nin olduğu görüldü. Yayınlanan listenin tamamıysa şöyle:
2017'de Türkiye'de En Çok İzlenen Youtube Videoları
Türkiye'de En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017
- Recep İvedik 5 – Fragman (Official – Hd)
- Reynmen Ft. Lil Bege – #Biziz
- Youtuberların Düşüşü ”Despacito” Parodi
- Yorumlarla Şarkı Yapmak (Ece Seçkin – Adeyyo)
- Berkcan Güven – Youtube Benim İşim! (Dıss)
- Söz | 1.Bölüm
- Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” 2. Sezon 5. Bölüm (2. Sezon Finali)
- İngiliz Şarkıcı Anne Marie İle Cizreli Mehmet Ali’nin Düet
- Ahmet Kural & Murat Cemcir – Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)
- Arif V 216 | 145 Saniye
Türkiye'de En Popüler Müzik Videoları – 2017
- Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari
- Tarkan – Yolla
- Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]
- Derya Uluğ – Canavar
- Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum (Official Video)
- Mustafa Ceceli & İrem Derici – Kıymetlim
- Sıla – Yan Benimle
- Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee
- Oğuzhan Koç – Küsme Aşka
- Sezen Aksu – İhanetten Geri Kalan (Official Audio)
2017'de En Çok İzlenen Youtube Videoları
En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017
- THE MASK SINGER 2 | ตราบธุลีดิน – หน้ากากหอยนางรม
- ED SHEERAN – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography
- Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect
- Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent 2017
- Ed Sheeran Carpool Karaoke
- Lady Gaga’s FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL
- “INAUGURATION DAY” — A Bad Lip Reading of Donald Trump’s Inauguration
- history of the entire world, i guess
- In a Heartbeat – Animated Short Film
- Children interrupt BBC News interview – BBC News
En Popüler Müzik Videoları – 2017
- Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee
- Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]
- J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)
- Maluma – Felices los 4 (Official Video)
- Bruno Mars – That’s What I Like [Official Video]
- Chris Jeday – Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel
- 05. El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)
- Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)
- DJ Khaled – I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
- Enrique Iglesias – SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox
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