2017'de YouTube'ta En Çok İzlenen Videolar Belli Oldu

YouTube bir süredir yaptığı gibi Rewind başlığı altında o yılın en çok izlenilen videolarını paylaştı. Şimdilik 2017’de YouTube’ta en çok izlenilen videolar başlığıyla bir liste yayınlayan internet sitesi, yakın zaman sonra alıştığımız Rewind videosunu da herkesle paylaşacağını belirtti.

Genel İçerik ve Müzik olarak iki farklı grupta sıralanan videolar, bizlere Türkiye’de 2017 yılında en çok izlenen videoları da göstermiş oldu. Genel İçerik kategorisinde Türkiye’de ilk sırayı Recep İvedik 5’in fragmanı alırken, onu Reynmen tarafından hazırlanan bir klip ve Youtuberların Düşüşü videosu izledi. Müzik kategorisindeyse liderliğe Aleyna Tilki’nin Sen Olsan Bari şarkısı oturdu. Yine aynı kategoride ikinci sırada Tarkan - Yolla bulunurken, üçüncü sıradaysa Ed Sheeran - Shape of You yer aldı.

Dünya çapındaysa listelere Ed Sheeran’ın damga vurduğu görüldü. Genel İçerik kategorisinde birinci sırada THE MASK SINGER 2, ikinci sırada Ed Sheeran - Shape of You, üçüncü sıradaysa Ping Pong Trick Shots 3 bulunurken, müzik kategorisinde birinci sırada Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee, ikinci sırada Ed Sheeran - Shape of You ve üçüncü sırada J Balvin, Willy William - Mi Gente’nin olduğu görüldü. Yayınlanan listenin tamamıysa şöyle:

2017'de Türkiye'de En Çok İzlenen Youtube Videoları

Türkiye'de En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017

Recep İvedik 5 – Fragman (Official – Hd)

Reynmen Ft. Lil Bege – #Biziz

Youtuberların Düşüşü ”Despacito” Parodi

Yorumlarla Şarkı Yapmak (Ece Seçkin – Adeyyo)

Berkcan Güven – Youtube Benim İşim! (Dıss)

Söz | 1.Bölüm

Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” 2. Sezon 5. Bölüm (2. Sezon Finali)

İngiliz Şarkıcı Anne Marie İle Cizreli Mehmet Ali’nin Düet

Ahmet Kural & Murat Cemcir – Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)

Arif V 216 | 145 Saniye

Türkiye'de En Popüler Müzik Videoları – 2017

Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari

Tarkan – Yolla

Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

Derya Uluğ – Canavar

Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum (Official Video)

Mustafa Ceceli & İrem Derici – Kıymetlim

Sıla – Yan Benimle

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

Oğuzhan Koç – Küsme Aşka

Sezen Aksu – İhanetten Geri Kalan (Official Audio)

2017'de En Çok İzlenen Youtube Videoları

En Popüler Genel İçerik Videoları – 2017

THE MASK SINGER 2 | ตราบธุลีดิน – หน้ากากหอยนางรม

ED SHEERAN – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent 2017

Ed Sheeran Carpool Karaoke

Lady Gaga’s FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

“INAUGURATION DAY” — A Bad Lip Reading of Donald Trump’s Inauguration

history of the entire world, i guess

In a Heartbeat – Animated Short Film

Children interrupt BBC News interview – BBC News

En Popüler Müzik Videoları – 2017