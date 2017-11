2017 Game Awards Adayı Oyunlar Belli Oldu!

2017'nin son aylarına girdik ve yılın en iyi oyunlarını seçme zamanı geldi. The Game Awards etkinliğinde, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede en iyi oyunlar ödüllendirilecek.

Game Awards 2017 etkinliğinin bşlamasına az bir süre kaldı ve bu etkinlikte boy gösterecek ve ödül kazanmaya aday gösterilecek oyunlar belli oldu. Game Awards 2017'deki bazı kategoriler ve bu kategoriler altında birbirleriyle yarışacak oyunlar şu şekilde listeleniyor:

Yılın En İyi Oyunu

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Super Mario Odyssey

- PUBG

- Persona 5

- Horizon Zero Dawn

En İyi Oyun Yönetimi

- Wolfenstein 2

- Resident Evil 7

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Super Mario Odyssey

- Horizon Zero Dawn

En İyi Anlatım

- What Remains of Edith Finch

- Nier: Automata

- Hellblade: Senua’s Sacrifice

- Wolfenstein 2

- Horizon Zero Dawn

En İyi Gelişim Gösteren Oyun

- Warframe

- Rainbow Six: Siege

- Overwatch

- GTA Online

- Destiny 2

- PUBG

En İyi Aksiyon Oyunu

- Prey

- Nioh

- Destiny 2

- Cuphead

- Wolfenstein 2

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

- Uncharted: The Lost Legacy

- Assassin’s Creed: Origins

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Super Mario Odyssey

- Horizon Zero Dawn

En İyi RPG Oyunu

- South Park: The Fractured But Whole

- Final Fantasy XV

- Divinity: Original Sin 2

- Nier: Automata

- Persona 5

En İyi Dövüş Oyunu

- Tekken 7

- Nidhogg 2

- Marvel vs. Capcom: Infinite

- Injustice 2

- ARMS

En İyi Strateji Oyunu

- XCOM 2: War of the Chosen

- Tooth and Tail

- Total War: Warhammer II

- Halo Wars 2

- Mario + Rabbids Kingdom Battle

En İyi Spor/Yarış Oyunu

- Project Cars 2

- PES 2018

- NBA 2K18

- GT Sport

- Forza Motorsport 7

- FIFA 18

En İyi Online Oyun

- Fortnite

- Call of Duty WWII

- Splatoon 2

- Mario Kart 8 Deluxe

- Destiny 2

- PUBG

En İyi Mobil Oyun

- Fire Emblem Heroes

- Super Mario Run

- Old Man’s Journey

- Monument Valley 2

- Hidden Folks

Yarışmadaki bütün kategorilere ve oyunlara bu bağlantı üzerinden göz atabilir, oy verebilirsiniz.