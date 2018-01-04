2017'nin En İyi Pil Ömrüne Sahip Amiral Gemisi Belli Oldu

Dünyaca ünlü markalar, akıllı telefon teknolojisinin günden güne gelişmesiyle birlikte birbirinden gelişmiş özellikleri amiral gemisi akıllı telefonlarına entegre ediyor. Bilhassa 2017 yılının bu anlamda oldukça hareketleri geçtiğini söyleyebiliriz. Uçtan uca OLED ekranlar, yeni tasarım çizgileri, yapay zekalı işlemciler ve üstün kamera teknolojileri, yılın modaları oldu.

Tasarım, kamera ve işlemci performansı bir yana, kullanıcılar için en önemli nokta akıllı telefonların batarya performansı oluyor. XeeTechCare adlı bir YouTube kanalı, 2017'nin en iyi batarya performansına sahip amiral gemisi cihazını belirlemek için bir test gerçekleştirdi.

Batarya testinde; Razer Phone, Apple iPhone X, Samsung Galaxy Note 8, OnePlus 5T, LG V30, Google Pixel 2 XL ve Samsung Galaxy S8+ modelleri birbiriyle kıyasıya yarıştı. Geçtiğimiz yılın en iyi amiral gemisi cihazlar teste başlamadan önce yüzde 100 şarj edilirken, ekran parlaklığı da yüzde yüz artırıldı.

Toplamda 6 saat aktif bir şekilde kullanılan cihazlarda birer saat müzik, Instagram, Facebook ve YouTube kullanılırken, birer saatte oyun oynandı. Ayrıca tüm akıllı telefonların Wi-Fi'lerinin de test boyunca açık bırakıldığını da belirtelim. Peki sonuç ne çıktı?

1 Saatlik Müzik Dinleme Sonuçları

Razer Phone - %90

Note 8 - %91

Pixel 2 - %91

iPhone X - %85

OnePlus 5T - %92

LG V30 - %95

Galaxy S8+ - %92

İlk tur sonuçları benzerlik göstermekle birlikte Apple yeni amirel gemisi iPhone X, aktif kullanımda en kötü batarya performansı sergileyen cihaz oldu. Yılın en iyi Android telefonu olarak gösterilen LG V30 ise, pil performansı noktasında Samsung ve Google'ın amiral gemilerini geride bırakmayı başardı.

Sizce 2017'nin en iyi akıllı telefonu hangisi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.