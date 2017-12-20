2017'nin En Kötü Şifreleri Açıklandı

Yıllardır güvenlik uzmanları açıklamalarlar yapıyor, internet ortamında pek çok hesap çalınıyor ancak yine de kullanıcılar yeterli önlemi almıyor. Bir internet güvenliği şirketi olan SplashData bu yılki en kötü şifreleri açıkladı. SplashData'nın açıkladığı listede bu yılın en güvenliksiz 100 şifresi yer alıyorken bu şifreleri kullanan kişilerin sayısının da bir hayli fazla olduğunu belirtmek gerekiyor.

Hackerler tarafından 2017 yılında toplam 5 milyon adet şifre verisinin çalındığını belirten SplashData, çalınan bu şifrelerden de bir liste oluşturdu. Listeye göz attığımızda aslında çok şaşırmıyoruz çünkü yıllardır değişmeyen '123456' şifresi yine listenin başında bulunuyor. Kırılması çok kolay olan bu şifreyi kullanan insanların sayısının azımsanmaması gerekiyor.

'123456'dan sonra en kötü ikinci şifre ise 'password' iken üçüncü sırada da '12345678' yer alıyor. Genellikle sayılardan oluşan bu üç şifreden sonraki en güvenliksiz ilk 10 şifre şu şekilde sıralanıyor: 'qwerty', '12345', '123456789', 'letmein', '12345667', 'football' ve 'iloveyou'. Ayrıca listede yer almayan ancak kırılması çok kolay olan 'starwars' da dikkatlerden kaçmıyor. Listedeki en kötü 100 şifreye bu adresten erişebilirsiniz.

Güvenli Şifre Nasıl Olmalıdır?

Güvenlik uzmanları tarafından belirtilen güvenli şifrenin temelinde hem sayı hem de harf olması yatıyor. Büyük ve küçük harflerden oluşturulması gereken şifrenin en az 6-8 karakterden oluşmasının da sağlıklı olacağı belirtiliyor. Ayrıca doğum yılı ve art arda gelen sayıların seçilmemesi gerekiyor.