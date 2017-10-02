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2017 Nobel Tıp Ödülleri Sahiplerini Buldu

2017 Nobel Tıp Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji

Bilim Dünyasının en prestijli ödülü olan Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Fizyoloji ve tıp alanındaki çalışmaları sonucunda, biyolojik saati kontrol eden mekanizmalarını keşfeden Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young, 2017 Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi oldu.

Nobel’in resmi Twitter hesabından duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeryüzünde hayat, gezegenimizin dönüşüyle uyumludur. İnsanlar da dahil yaşayan organizmaların bir iç, biyolojik saati olduğunu ve bu saatin organizmanın günün doğal ritmine uyum sağlamasına yardımcı olduğunu biliyorduk. Ancak bu saatin nasıl çalıştığını Hall, Rosbash ve Young'ın çalışmaları sayesinde öğrendik. Bu bilim adamlarının çalışmaları, bitkilerin, hayvanların ve insanların biyolojik ritimlerini Dünya'nın devinimiyle nasıl uyumlu hale getirdiğini anlamamıza yardımcı oldu" 

Hall, Rosbash ve Young, örnek organizma olarak meyve sineklerini kullandıkları çalışmalarında, günlük biyolojik ritmi kontrol eden geni buldular ve bu genin gece artan ve gün içinde de azalan bir protein ürettiğini keşfettiler.

2017 Nobel Tıp Ödülleri

Sirkadiyen ritmini oluşturan diğer protein unsurlarını da bulan bilim insanları, hücre içinde kendi kendine işleyen saatin mekanizmasını gözler önüne serdi.

Bilim adamları, insanlar dahil tüm çok hücreli organizmaların hücrelerinde aynı ilkelere göre işleyen bir biyolojik saat olduğunu ortaya çıkardı.

Hall, Rosbash ve Young, 8 milyon İsveç kronu (yaklaşık 3,4 milyon lira) tutarındaki ödülü paylaşacak. Üç bilim insanına, 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde birer diploma ve altın madalya da verilecek.

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ETİKETLER: nobel ödülü nobel

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