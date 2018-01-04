2017 Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu, İşte Kazanan Oyunlar

Valve'ın dijital oyun platformu Steam, geçtiğimiz hafta başlattığı 2017 Steam Ödülleri oylamasının sonuçlandığını açıkladı ve kazanan oyunları listeledi.

Steam, 2017'nin en iyi oyunlarını değerlendirirken geçtiğimiz sene olduğu gibi oldukça ilginç kategoriler oluşturmuştu. Oyun ödülleri dağıtılan diğer etkinliklerde en iyi aksiyon oyunu, en iyi rol yapma oyunu, en iyi müzik gibi kategoriler görüyoruz. Ayrıca bu etkinlikler, sadece düzenlendikleri yıl içinde çıkan oyunlara ödül dağıtıyorlar. Fakat Steam Oyun Ödülleri içinde "Mantığı Bir Kenara Bıraktıran", "Dünyada Yeterince Tatsızlık Var, Gelin Hep Beraber İyi Geçinelim", "Rüyalarıma Giriyor" gibi sıradışı kategoriler bulunuyor, bunun yanında geçtiğimiz senelerde çıkmış olan oyunlar da aday gösteriliyor.

Steam, kategoriler altındaki adayları belirledikten sonra bu adayları oylamaya açmıştı. Oyuncu topluluğu verdiği oylar ile bu senenin kazananlarını belirledi. İşte 2017 Steam Ödülleri Kazananları:

Tercihler Önemlidir

- The Witcher 3: Wild Hunt

Nefes Kesen

- PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - PUBG

Aşk İle Devam Ettirilen

- Warframe

Mantığı Bir Kenara Bıraktıran

- Rocket League

Dünyada Yeterince Tatsızlık Var, Gelin Hep Beraber İyi Geçinelim

- Stardew Valley

Nedensizce Sevilen

- The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut

Tarifine Kelimeler Yetmeyen

- Garry's Mod

Taş Taş Üstünde Bırakmayacak

- Just Cause 3

Rüyalarıma Giriyor

- Counter-Stike: Global Offensive

Vitruvius'un Ruhunu Taşıyan

- Rise of the Tomb Raider

Dostum, vay canınaaaaa! 2.0

- The Evil Within 2

En İyi Oyun Müziği

- Cuphead

Beklediğimden De İyiydi

- Cuphead

Bu kategorilerden "Nedensizce Sevilen" kategorisi altında Mount & Blade: Warband'in de aday gösterilmiş olduğunu hatırlatalım. Maalesef Mount & Blade: Warband ödülü ilk Witcher oyununa kaptırdı.