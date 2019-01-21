2018'de Avrupa'nın En Çok Satan Oyunu Açıklandı

Araştırma şirketi GFK Entertainment tarafından yayınlanan rapora göre 2018 yılında Avrupa'nın en çok satan oyunları belli oldu. Listenin genel anlamda şaşırtıcı bir tablo sunduğunu söyleyebiliriz.

Yapılan araştırma dahilinde toplamda 15 Avrupa ülkesi ele alınırken, fiziksel ve sanal ortamdaki satışların tamamının değerlendirildiği de ifade edildi. Buna bağlı olarak Avrupa'da en çok satılan oyunun FIFA 19 olduğu ortaya çıktı. Eylül ayında çıkan FIFA 19’un kısa sürede çok satması büyük başarı.

2018'in en çok satanlar listesinin ikinci sırasında ise Rockstar Games'in yıllardır beklenen konsol oyunu Red Read Redemption 2 kendisine yer buldu. Sadece lansman haftasında 725 milyon dolar gelir elde ederek dikkatleri üzerine çeken oyunun toplamda 17 milyon sattığı düşünülüyor.

Call of Duty: Black Ops 4 listenin üçüncü sırasında boy gösterdi. Uzun yıllardır fiyasko oyunlarla kullanıcıları şaşırtan Activision, en nihayetinde kullanıcıların sevebileceği bir oyun geliştirebilmiş gibi gözüküyor. Hatta BO4'ün 2015 yılında çıkan BO3‘ten 3 kat daha hızlı sattığı belirtilmişti.

FIFA 19 İçin Üç Aylık Süre Yeterli

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İsviçre, İspanya ve İngiltere'nin yer aldığı araştırma raporunda eylül ayında çıkan FIFA 19'ün başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki ya sizce FIFA 19 bu kadar satılmayı hak etti mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!