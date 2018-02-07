2018'de Kripto Para Borsasında Neler Olacak?

Bu yıla istediği gibi bir giriş yapıp rekor kırmayı başaran Bitcoin, 19 bin 600 dolar seviyesine ulaşmıştı. Ancak altı haftalık süreçte 10 bin dolardan fazla zarara uğrayan Bitcoin'in değeri 7,355 dolara kadar geriledi. Peki 2018'in bundan sonraki sürecinde kripto para borsasını ne bekliyor? Uzmanlar bu konuyu ele aldı.

ABD'nin meşhur iş adamlarından Jordan Belfort yaptığı röportajda Bitcoin'in sahtekarlıktan ibaret olmadığını savundu. Ancak Belfort, Bitcoin piyasasının yatırımcılar tarafından kolaylıkla manipüle edilebileceğini düşündüğünü açıkladı. Ayrıca Belfort Bitcoin'in bir kez daha patlama yaşayacağını ve 50 bin dolar düzeyine yükseleceğini ifade etti.

Fundsrat kurucusu Tom Lee ise kripto para borsasına inancının tam olduğunu belirtti. Bitcoin'in 2018 ortasında 20 bin dolara, yıl sonunda ise 25 bin dolara ulaşacağını düşünen Lee, diğer kripto paraların da tekrardan yükseleceğini kaydetti.

Bu büyük iş adamlarının dışında finans teknolojileri şirketi Fintech uzmanları da görüşlerini aktarmayı ihmal etmediler. Uzmanlar Bitcoin'in Mart ayında 14 bin 928 dolara, Bitcoin Cash'in 2 bin167 dolara, Cardano'nun ise 10,63 dolara yükseleceğini düşündüklerini belirttiler.

Wyre CEO´su Michael Dunworth yaptığı açıklamada “Bence Bitcoin yükselme trendine geri dönecek, kripto paraların çeşitli platformlarda işlem görmesi ise daha geniş bir piyasa entegrasyonuna erişimi kolaylaştıracak” dedi.