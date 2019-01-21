2018'in En Çok İndirilen Yerli Uygulaması BİP

Türk mühendislerimizin ürettiği tamamıyla yerli mesajlaşma servisi BİP'in 2018 yılında en çok indirilen yerli uygulama olduğu duyuruldu. Kısa zamanda küresel düzeyde de adından söz ettiren BiP, bir yıllık süre içinde indirilme sayısını yüzde 87 artırdı. Böylece 2017 yılındaki 18 milyon olan indirilme rakamını 2018’de 34 milyona çıkardı.

İndirilme sayısı artınca oluşan trafik de arttı. BİP'in mesaj trafiğinin 3.5 kat, arama-aranma trafiğinin ise 2.5 kat artış gösterdiği açıklandı. Paylaşılan istatisliklere göre arama süresi bir yılda 427 milyon dakikadan 1 milyar 61 milyona çıkarken ilk defa BiP abonelerinin deneyimlediği 6 kişiyle aynı anda görüntülü görüşme özelliği ise 87 milyon dakika kullanıldı.

Tarihi Bir Başarıya İmza Atıldı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yaptığı açıklamasında, “BiP’i ilk hayata geçirdiğimizde birçok kişi Neden yapıyorsunuz ki, Yapılmışı var gibi eleştirilerde bulundu. Oysa biz neden bu topraklardan da küresel dijital servisler olmasın diye düşünerek yola çıktık.

Bu hedefle Turkcell mühendisleriyle gece gündüz çalışarak artık bugün global rakiplerin dahi özelliklerini taklit ettiği, ülkemize ait iletişim ve yaşam platformu BiP’i tüm Dünyanın kullanımına sunduk. BiP şu anda Afrika’dan Antarktika’ya Amerika’dan Avustralya’ya kadar 192 farklı ülkeden milyonlarca kullanıcısı olan bir platform.

BiP örneğinde de görüldüğü gibi kendimize güvendiğimizde Dünya çapında ilgi gören ürün ve servislere imza atabiliyoruz. 2019 yılında da yerli ve milli ürünlere destek vererek çalışmalarımızı ülkemiz ve insanlarımız için aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Paylaşılan istastislikler ve yapılan açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? BİP Messenger'ı kullanıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!