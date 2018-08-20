2018'in En Çok Satan Otomobilleri Belli Oldu

İngiltere merkezli araştırma şirketi Jato Dynamics'in yaptığı araştırma sonuçlarında 2018'in ilk altı aylık döneminde en çok satılan arabalar belli oldu. Listenin ilk on modelinde dört adet SUV kategorisinden araç bulunması dikkat çekti.

Jato Dynamics'in yaptığı araştırma sonuçlarında, geçtiğimiz yıla göre araba satışları artmış durumda. 2017'ye oranla yüzde 3.6’lık artış yaşayan otomotiv satışlarındaki en büyük etkenin SUV kategorisinde yaşandığı dile getirildi. Altı aylık süreç içerisinde en çok satış gerçekleştiren model Ford F-150 modeli oldu.

543 bin adet sattığı gözlemlenen Ford F-150'nin hemen arkasında Japon üretici Toyota'dan Corolla modeli yer aldı. 478 bin satış yapılan aracı ise Volkswagen Golf'ün yeni kasası takip etti. Geçtiğimiz yılki en çok satan araçlara göre daha farklı markaların yer aldığı bu listenin ilk on ismi işte şu şekilde sıralandı:

2018'in En Çok Satan Otomobilleri