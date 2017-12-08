2018'in En Güvenli Arabaları Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde satın alınabilen arabaların sağlamlığını bağımsız olarak test eden Insurance Institute for Highway Safety (Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü), 2018 yılında sürücüleriyle buluşacak arabaları birtakım testlerden geçirdi. Geçen seneye göre çok daha zor hale getirilen testlerin ardından, sadece 15 araç en üst puanları alabildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi kurumu National Highway Traffic Safety Administration (Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi) tarafından yapılan testlere paralel olarak kendi testlerini yürüten ve araba satın almak isteyenlere bir başka bakış açısı daha oluşturmak için mücadele veren Insurance Institute for Highway Safety, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla testlerini zorlaştırdığını belirtmişti. Yapılan açıklamanın ardından 2018’e dair raporun yayınlanması beklenirken, enstitünün resmi internet sitesinden beklenen o rapor yayınlandı. Arabaların TOP SAFETY PICK+ yani en üst güvenlik seviyesi ödülünü alabilmek için ön taraftan yapılan kazalarda “iyi”, yolcu ve arka tarafından yapılan kaza testlerindeyse “iyi” ve “kabul edilebilir” skorlarından az almaması gerektiğini söyleyen kurum, yaptığı testler sonucunda en üst güvenlik seviyesi sunan 15 aracı açıkladı.

Küçük arabalar kategorisinde Kia Forte, Kia Soul, Subaru Impreza (sedan ve station wagon) ve Subaru WRX, TOP SAFETY PICK+ ödülünü almaya layık görüldüler. Subaru Legacy, Subaru Outback ve Toyota Camry, orta büyüklükteki arabalar arasında aynı ödülü alanlar olurken, lüks araç kategorisindeyse BMW 5 Serisi, Genesis G80, Genesis G90, Lincoln Continental ve Mercedes-Benz E-Class en güvenli unvanına kavuştular. SUV kategorisinde daha fazla aracın güvenlik testlerini en yukarıda tamamlaması beklenirken, maalesef bu kategoride sadece Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe Sport ve Mercedes-Benz GLC, TOP SAFETY PICK+ ödülünü alabildi. Bununla birlikte hemen aşağıda görebileceğiniz diğer araçlar ise bir aşağıdaki ödül olan TOP SAFETY PICK ödülüne layık görüldüler: