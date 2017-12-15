2018'in En İyi Otomobili Belli Oldu

2001 yılından bu yana düzenlenen Autobest ödülü, bu yıl da geleneğini bozmadı ve Avrupa'nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla yılın en iyi otomobilinin seçimine ev sahipliği yaptı. Toplamda 1423 puan toplayarak rakiplerine fark atmayı başaran Citroen C3 Aircross, pek çok kişiyi şaşırtmayı başardı.

Geçtiğimiz yılki Autobest ödülünü Seat'ın Ateca modeli kazanırken, bu sene ise Citroen C3 Aircross bu ödüle layık görüldü. En yakın rakibine 121 puan fark atmayı başaran C3 Aircross, Avrupalı otomotiv gazeticilerin oylarıyla seçildi. Gazeteciler oylarını kullanırken ödenen paranın karşılığında sunulan kalite, tasarım, konfor, teknolojiyi aynı zamanda servis ve yedek parçaların yeterliliği gibi 13 farklı kriteri göz önünde bulundurdular. 5 ayrı otomobil modeliyle finalde mücadele eden C3 Aircross, 1423 puan toplayarak açık ara farkla birinci oldu.

SUV pazarında kendisini başarılı bir şekilde göstermeyi başaran C3 Aircross, 85 farklı gövde renk seçeneği ve 5 farklı iç mekan renk seçeneği ile geniş bir kişiselleştirme şansı sunuyor. Ayrıca Citroen tarafından geliştirilen Advanced Comfort sistemiyle beraber aracın yol tutuşu optimize ediliyor.

Bunlara ek olarak C3 Aircross'u 1302 puan ile Opel Grandland X takip ederken, üçünlük koltuğunda ise 1205 puanla Volkswagen T-Roc yer alıyor.