2018 iPad Pro'nun Detayları Yeni Sızıntıyla Ortaya Çıktı

Apple şu sıralar Eylül ayında düzenleyeceği etkinliğe hazırlanıyor. Şirket söz konusu etkinlikte yeni iPhone X ve yeni iPhone’ların yanı sıra yeni iPad Pro’yu da tanıtacak.

Daha önceki sızıntı haberleriyle, “2018 iPad Pro”larda “Face ID” özelliğinin bulunacağını öğrenmiştik. Japonya merkezli “Macotakara” isimli bir internet sitesindeki yeni bilgilere göre, 2018 iPad Pro’daki Face ID özelliği, iPhone X’inkiyle neredeyse birebir aynı olacak ve özellik yine yatay modda kullanılamayacak.

Sitede yeni iPad Pro’ların boyutlarında da değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor. Buna göre, 10.5 inç’lik model için, bir önceki modelde “250.6 x 174.1 x 6.1mm” olan ölçüler yeni modelde “247.5 x 178.7 x 6mm” olarak karşımıza çıkacak. 12.9 inç’lik model için ise, bir önceki modelde “305.7 x 220.6 x 6.9mm” olan ölçüler yeni modelde “280 x 215 x 6.4mm” olarak karşımıza çıkacak.

Sitede yer alan bir diğer detayda ise, Apple’ın bu yılki iPad Pro modellerinde 3.5 mm kulaklık jakını kaldıracağı iddia ediliyor. Bilindiği üzere Apple ilk olarak “iPhone 7”lerden itibaren böyle bir değişime gitmiş ve kulaklık girişlerini kaldırmıştı. iPhone’lar kutularındaki 3.5 mm kulaklık jakı adaptörüyle birlikte satılıyordu. Ancak bu durumun 2018 iPad Pro modelleri için geçerli olmayacağı ve iPad Pro’ların kutularında 3.5 mm kulaklık jakının yer almayacağı belirtiliyor.

“Smart Connector” bağlantı girişinin cihaz üzerindeki konumunun değiştirileceği de yine iddialar arasında. Buna göre, "Smart Keyboard" gibi çeşitli aksesuarların kullanılabilmesini sağlayan Smart Connector bağlantı girişi, yan çerçeveden alınarak cihazın arka yüzündeki lightning konektörünün hemen üzerine yerleştirilecek.

Tüm bunların şu an için birer iddia olduğunu hatırlatmakta fayda var. 2018 iPad Pro’lar ile ilgili kesin bilgileri ancak Eylül ayındaki Apple lansmanında elde edebileceğiz.