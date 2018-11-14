2018 iPad Pro, Türkiye'de Satışta! İşte Yeni iPad Pro'nun Fiyatı

Apple, 2018 iPad Pro modelini Türkiye’de satışa sundu. 11. inç ve 12.9 inç yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor!

2018 iPad Pro Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Tam ekran tasarım, Face ID, USB-C, 2. nesil Apple Pencil gibi önemli yeniliklerle gelen 2018 iPad Pro, Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarımsal olarak büyük değişikliğe uğrayan, konsol hatta MacBook’ların gücüne erişen iPad Pro 2018, şu anda Apple Store üzerinden satın alınabiliyor. 11 inç ekranlı iPad Pro’yu satın almak için en az 5899 TL, 12.9 inç ekranlı iPad Pro’yu satın almak için de en az 7399 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Gümüş ve Uzay Grisi renk seçenekleriyle satışa sunulan yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatı 14099 TL’ye kadar çıkabiliyor. Depolama ve WiFi + Cellular fiyatı etkileyen iki faktör. En alt model 64GB bile oldukça pahalı bulunurken 1TB modeli yurt dışında dahi kimin alacağı merak konusu. Ufak bir hatırlatma; iPhone XS ve XR’ın Türkiye fiyatı hala açıklanmış değil.

11 inç iPad Pro 2018 Türkiye Fiyatı:

WiFi WiFi + Cellular 64GB - 5899 TL 256GB - 6999 TL 512GB - 8499 TL 1TB - 11499 TL 64GB - 6999 TL 256GB - 8099 TL 512GB - 9599 TL 1TB - 12599 TL

12.9 inç iPad Pro 2018 Türkiye Fiyatı:

WiFi WiFi + Cellular 64GB - 7399 TL 256GB - 8499 TL 512GB - 9999 TL 1TB - 12999 TL 64GB - 8499 TL 256GB - 9599 TL 512GB - 11099 TL 1TB - 14099 TL

Apple Pencil 2. Nesil Ayrı Olarak Satılıyor!

Home tuşu olmayan, en gelişmiş yüz tanıma sistemine sahip olan, en yeni USB portunu kullanan, A12X Bionic çip ve Neural Engine ile rakiplerine fark atan 2018 iPad Pro ile birlikte tanıtılan Apple Pencil 2. nesil, ayrı olarak satılıyor. 2. nesil Apple Pencil’ın Türkiye fiyatı 929 TL.