2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri (IPPAWARDS) Sahiplerini Buldu

2008 yılından beri düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri (IPPAWARDS) bu sene de sahiplerini buldu. Büyük ödül, “Displaced” isimli çalışmasıyla Bangladeş'ten Jashim Salam'ın oldu.

Tüm dünyada 140 ülkeden iPhone fotoğrafçısının yarıştığı 2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri (IPPAWARDS) kazananları açıklandı. 2007’de Kenan Aktülün’ün kurduğu IPPAWARDS tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen fotoğraf yarışması, farklı kültürlerdeki birçok hikayeye ev sahipliği yapıyor.

Yarışmaya yalnızca iPhone ve iPad ile çekilmiş fotoğraflar gönderilebiliyor. Bununla birlikte katılımcıların fotoğraflarını sadece iOS uygulamalarını kullanarak düzenleme şansı bulunuyor.

Jashim Salam / Displaced

IPPAWARDS 2018’de Yılın Büyük Ödülü, “Displaced” isimli çalışmasıyla Bangladeş'ten Jashim Salam'a verildi. Salam’ın fotoğrafı iPhone 7 ile çektiği öğrenildi.

Yarışmada birincilik, İsviçre'den Alexandre Weber'in iPhone 6s ile çektiği “Baiana in Yellow and Blue” adındaki fotoğrafa verildi. İkincilik ödülü Çin'den Huapeng Zhao'nun “Eye to Eye” fotoğrafına giderken, üçüncülük ise “Want to Play” isimli fotoğrafı ile Myanmar'dan Zarni Myo Win'in oldu.

Şükrü Mehmet Ömür, Morning Fog

Öte yandan bu sene kazananlar arasında Türkiye’den üç isim bulunuyor. Şükrü Mehmet Ömür, "Morning Fog" fotoğrafıyla doğa kategorisinde birinciliğe layık görülürken, Asuman Robson “Sycamore Gap” ile manzara kategorisinde, Burcu Öztürk ise panamorma kategorisindeki “Frozen Central Park” adlı fotoğrafı ile ikinci oldular.

18 farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı yarışmada kazanan tüm isimleri buradan öğrenebilirsiniz.