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2018 iPhone’lar “iPhone 9 ve X Plus” Göründü

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil
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Apple'ın yepyeni iPhone modelleri bu sonbahar döneminde tanıtılacak. Şimdiye kadar üç tane yeni iPhone geleceği ve bunlardan ikisinin üst segmente hitap edeceği biliniyordu. Bugün yapılan bir sızıntıyla birlikte, iPhone 9 ve iPhone X Plus'ın kılıfları sızdırıldı.

Bu sabah ortaya çıkan bir videoda üç ayrı modelin karşılaştırması yapılmış. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X iken, sağl tarafta duran 6.1 inçlik iPhone 9 ve sol taraftaki ise 6.5 inçlik iPhone X Plus. Ayrıca videoda aksesuar üreticisi Skech'in kukla modelleri için geliştirdiği kılıflar görünüyorken, Eylül ayındaki tanıtımdan önce bu iki modelin arka tasarımını da görmüş oluyoruz.

Apple'ın giriş seviyesi konumunda olan iPhone 9'un 6.1 inçlik bir ekranı olacağı biliniyordu. Videoda görüntülenen kılıfla birlikte, tek kameraya sahip olacağını da öğrenmiş oldu. Genel anlamda kamerayı dikey konumlandıran Apple'ın kameranın alt kısmına ise flaşı koyduğu gözlemlendi. Ancak telefonun ekran kısmı nasıl olur, henüz bilinmiyor.

Başlangıç fiyatı olarak 700 dolar belirlediği dile getirilen Apple'ın her kategorideki modeli için fiyatı artırdığını da belirtmek gerekiyor. Yani videoda görüntülenen iPhone X Plus'ın 1000 dolar civarında olabileceği düşünülüyor. 

Peki ya sizce Apple bu sene tanıtacağı iPhone'lardan istediği başarıyı yakalayabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.

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