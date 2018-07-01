2018 iPhone’lar, Yerleşik Apple SIM Teknolojisiyle Geliyor

Apple’ın bu yılın Eylül ayında tanıtmasını beklediğimiz “6.5-inç iPhone X Plus”, “5.8-inç iPhone X” ve “6.1-inç iPhone” modelleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, bu yılki üç yeni iPhone modelinden en az bir tanesinde standart SIM kartın yanısıra, cihazın içerisinde yerleşik olarak “Apple SIM” de yer alacak.

Apple SIM, ilk olarak 2014 yılında hücresel iPad modelleri için piyasaya çıkarılmıştı. Şu anda 180’den fazla ülkede hizmet veren Apple SIM ile kullanıcılar, anlaşmalı iletişim operatörlerinin hücresel veri planlarından birini seçerek doğrudan iPad’lerinde kullanabiliyordu. Bu sayede geleneksel yöntemlerden farklı olarak, SIM kartı değişimine gerek kalmadan cihazların sürekli bağlantıda kalması sağlanıyordu.

Özellikle bağlantı sorunlarının olduğu bölgelerde bulunmak durumunda olanlar ve devamlı olarak ülkeler arası seyahat edenler için oldukça faydalı olan Apple SIM özelliği, ilk başlarda sadece gerekli durumlarda SIM kart yuvasına yerleştirilebilen fiziksel bir SIM kart olarak sunuluyordu. Ancak daha sonrasında bu özellik, iPad Pro modellerinden itibaren cihazın içerisinde yerleşik olarak sunulmaya başlandı.

Apple’ın yeni iPhone modellerine getireceği iddia edilen yerleşik Apple SIM sayesinde kullanıcılar, SIM kartı değişmine ihtiyaç duymadan eş zamanlı olarak iki farklı hatta (operatöre) sahip olacaklar ve hatlar arasında istedikleri zaman kolaylıkla geçiş yapabilecekler. Apple SIM’in desteklenmediği Çin gibi bazı ülkelerde ise Apple, iki fiziksel SIM kart slotu bulunan bir cihaz sunmayı planlıyor.

Söz konusu iddiada, bu yılki üç yeni iPhone modelinin hangilerinde Apple SIM özelliğinin sunulacağı belirtilmiyor. Ancak daha uygun fiyatlı bir model olarak gelecek olan 6.1-inç LCD ekranlı iPhone modelinde yerleşik Apple SIM desteğinin yer alması bekleniyor.