2018 MacBook Air Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Apple’ın Brooklyn’de düzenlediği etkinlikle birlikte tanıtılan ilk cihaz yeni Mac oldu. Şirketin CEO’su Tim Cook tarafından gösterilen 2018 MacBook Air, özellikleriyle dikkatleri çekti.

MacBook’ların 7’den 77’ye herkes tarafından kullanıldığını gösteren bir videoyla başlayan sunum, Mac kullanıcılarının 100 milyonu aştığı müjdesiyle devam etti. Her sene Mac kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğini söyleyen Cook, kullanıcı memnuniyeti listesinin başında Mac olduğunu belirtti.

Yayınlanan tanıtım videolarından sonra yeni Mac’in, 2018 MacBook Air olduğu söylendi. Bilgisayarın dikkat çekilen ilk özelliğiyse yeni kıvrımlı tasarımı oldu. 2018 MacBook Air için retina ekran kullanacağı izleyenleri bir hayli heyecanlandırırken, bütün tasarımın en küçük noktasına kadar değiştirildiği ve yeniden tasarlandığı dile getirilen bilgiler arasında yerini aldı.

2018 MacBook Air’in alüminyum ekranın ortadan kaldırılarak, ekran çerçeve oranının artırıldığı belirtilirken, yeni retina ekranla yüzde 48’lik bir renk artışı sağlandığı aktarıldı. 2018 MacBook Air’e gelen yeni özelliklerden bir tanesiyse TouchID oldu. Telefonlarda bir süredir kullanılan parmak izi okuyucu, klavyenin hemen altına yerleştirilerek, bilgisayara getirildi.

MacBook Air, daha önce çıkmış tüm diğer kardeşlerinden daha sağlam olurken, Apple metalürji takımı tarafından geliştirilen yeni malzemeyle birlikte bilgisayarın yüzde 100 geri dönüştürülebilir alüminyumdan yapıldığı belirtildi.

TouchID özelliğinin sisteme eklenmesiyle kullanıcıların Apple Pay’den başlamak üzere TouchID destekleyen bütün uygulamaların artık MacBook Air’de kullanabileceği vurgulandı. Etkinlik sırasında üzerinde durulan bir diğer detay ise touch pad’in artık daha büyük olması ve daha iyi tepkiler vermesiydi. Tüm bunlarla beraber yeni laptopun özellikleri aşağıdaki gibi

2018 MacBook Air özellikleri

Ekran: Retina, 13.3-inch, 4 milyon piksel

Kamera: FaceTime HD kamera

Güvenlik: TouchID

Klavye: 3. Nesil klavye, kelebek mekanizması, arka ışıklandırma, yüzde 20 daha büyük Touch pad

Ses: Yüzde 25 daha yüksek sesli hoparlör, 3 mikrofon

Bağlantı: 2 Thunderbolt 3 girişi, USB-C,

İşlemci: 8. Nesil iki çekirdekli Intel i5, 2133MHz

Batarya: 12 saat dayanabilen batarya

Boyutlar: Yüzde 17 daha küçük, 15.3cm kalınlık, 1.24kg ağırlık

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB SSD

2018 MacBook Air fiyatı

Apple’ın Brooklyn’de yaptığı etkinliğin MacBook Air tanıtımının en sonunda yeni cihazın fiyatının 1,199 Amerikan Doları olacağı söylendi. 2018 MacBook Pro’nun Türkiye fiyatına dair ise henüz açıklama yapılmış değil.

2018 MacBook Air çıkış tarihi

Yeni bilgisayarı satın almak isteyenlerin bugün itibarıyla ön sipariş verebileceklerinin altı çizilirken, ürünün 7 Kasım 2018 tarihinde mağazalardaki yerini alabileceği söylenenler arasında yerini aldı.