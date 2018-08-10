2018 MacBook Pro'ların Hoparlörleri Sorunlu Çıktı

Apple'ın en yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Pro'larında büyük bir sorun olduğu ortaya çıktı. MacBook'ların hoparlörlerinde gelen cızırtı sesleri pek çok kullanıcının canını sıkmış durumda. Apple ise konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Kısa süre önce tanıtılan ve 'Pro-level' olarak adlandırılan MacBook Pro 2018'in hoparlöründe sıkıntıların olduğu dile getirildi. MacBook üzerinden şarkı açıp YouTube'a video atarak bu durumu kanıtlayan bir kullanıcının ardından pek çok kişi de sitem etti. İlk başta yazılımsal olduğu düşünülen bu sorunun çözümü tam olarak bulunamadı.

Hem 13 hem de 15 inçlik MacBook Pro'larda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren kullanıcılar, özellikte bass seviyesi arttığı zaman hoparlörlerin cızırtı yaptığını belirttiler. Konu hakkında Apple'a şikayetlerini ileten kullanıcıların aldığı cevapta ise Apple'ın bu hoparlörlerin en iyisi olduğunu ve güç kaynağına doğrudan bağlantı sağladığını söylediği ortaya çıktı.

Sorunun yazılımsal olduğu düşünen bazı kullanıcılar BootCamp aracılığıyla Windows kurmasına rağmen yine de hoparlörün düzelmediği ifade edildi. Bu anlamda donanımsal sorunlar ile uğraşması gerektiği düşünülen Apple'ın yeni T2 yongasında sıkıntı olabileceği düşünülüyor; ancak birkaç kullanıcı MacOS'un Mojave beta sürümünde sorunun düzeldiğini aktardı.