2018 Model iPhone X Geliştirilmiş Face ID ve Tasarımla Gelebilir

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone X ile Apple alıştığımız kalıplarını aşmış, geleneksel iPhone tasarımının dışına çıkmıştı. Çerçevesiz tasarıma ve OLED ekrana sahip iPhone X gerçekten de göz alıcı görünüyordu.

Etkileyici bir donanıma da sahip olan iPhone X, Face ID özelliğiyle mobil dünyada bir ilke imza atmıştı. Fakat her ilkte olduğu gibi Face ID'de de problemler yaşanmıştı. Hatta Çin'de çalışma arkadaşının Face ID kullanarak telefonunun kilidini açtığını iddia eden bir kişi Apple'dan yeni bir iPhone X almış, bu telefonda da aynı sorunu yaşayınca para iadesi almıştı.

iPhone X'un artıları ve eksileri bir yana dursun, Apple'ın bu özel tasarıma sahip telefonunun yeni versiyonunu bu sene içinde geliştirip geliştirmeyeceğini bile bilemiyoruz. Fakat yeni iPhone X'un söylentileri ortada dolanmaya başladı bile.

TrendForce adlı analiz şirketi tarafından yapılan açıklamalara göre 2018 model iPhone X geliştirilmiş bir Face ID ile birlikte gelecek. Fakat bu gelişimin ne şekilde olacağı, donanımsal ya da yazılımsal bir gelişim mi planlandığı hakkında bilgi verilmiyor. TrendForce'un diğer iddiası ise daha çok dikkat çekiyor. Firmaya göre yeni iPhone X daha büyük ekrana sahip olacak. Ayrıca 2018 model iPhone X sadece büyüyen ekran ile sınırlı kalmayacak, ekran - gövde oranı da iyileştirilecek. Bu da mevcut iPhone X'in üst bölümündeki siyah çentiğinin kaybolabileceği ya da küçülebileceği anlamına geliyor.

Daha önceden de Apple'ın daha büyük ekranlı bir iPhone X piyasaya süreceği hakkında söylentiler paylaşılmıştı. Apple, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.