2018 Model Ucuz iPhone Bir Ay Gecikebilir

Yılın en beklenen telefon modellerinden olan yeni iPhone serisi bildiğiniz üzere üç farklı sürüm ile tanıtılacak. Bunlardan ikisi OLED ekrana sahip olacakken diğer model ise LCD panelle ve daha düşük donanımla sunulacak. Buna rağmen Apple'ın LCD panel üretiminde yaşadığı sorunlar, bu telefonun gecikmesine neden olacak gibi gözüküyor.

Şirketin 2018 iPhone X ve Plus boyutlu sürümü Eylül ayında raflardaki yerini alacak diye düşünülüyorken daha uygun fiyatlı olacağı ifade edilen LCD iPhone'un ise Ekim'e kalabileceği dile getiriliyor. Yani iki iPhone modeli tanıtımdan bir ay sonra, diğer model ise iki ay kadar gecikecek. Tabiki bu durum Apple kullanıcılarının canını sıkacak gibi gözüküyor.

Raporu hazırlayan Nikkei tarafından yapılan açıklamada “OLED ekranlı iPhone'ların ekran montajını Foxconn ve Pegatron yapıyorken bu fabrikalarda Temmuz ayında üretim başlayacak. Ancak LCD modelinin bileşenleri için program Ağustos ayına kaymış durumda. Yani bir ay gecikmeli." ifadelerine yer verildi. Bu anlamda OLED ekrana daha çok önem gösteren Apple'ın düşük modelini önemseyip önemsemediği ise tartışma konusu.

En Büyük Sorun 3D Touch

Bildiğiniz üzere iPhone 6S'ten sonra başlayan ve ekrana basılı tutarak bir uygulamanın çeşitli özelliklerine eriştiğiniz 3D Touch, kullanıcılar tarafından benimsenmişti. Ancak sistemin karmaşık yapısından dolayı LCD ekran üreticileri, bu özelliği eklemeyecek. Yani LCD panelli iPhone'da 3D Touch yer almayacağı dile getiriliyorken bunun yerine Apple'ın, bu tür yetenekleri taklit edecek yazılım tabanlı bir çözümü kullanabileceği düşünülüyor.

3D Touch dışında çift kamera ve cam gövdeye sahip olmayacağı belirtilen LCD iPhone'da kablosuz şarj olmayacağını hatırlatmak gerekiyor.