2018 MTV Ödüllerine Black Panther ve Stranger Things Damga Vurdu!

Sektörün en iyilerinin belirlendiği 2018 MTV Film ve TV Ödül Töreni ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlendi. Sunuculuğunu ünlü oyuncu ve komedyen Tiffany Haddish’ın yaptığı törene Black Panther ve Stranger Things damgasını vurdu.

Kadın ve erkek adaylar şeklinde bir ayrımın yapılmadığı ender ödül törenlerinden birisi olan MTV Film ve TV ödülleri, dün akşam sahiplerini buldu.

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden birisi olarak gösterilen törene, Marvel’ın gişe rekortmeni filmi Black Panther ve Netflix’in popüler yapımı Stranger Things damgasını vurdu.

Ryan Coogler’ın yönettiği Black Panther, “En İyi Film” dahil olmak üzere toplam dört ödülün sahibi olurken, filmde T-Challa (Black Panther) karakterine hayat veren ünlü aktör Chadwick Boseman ise “En İyi Kahraman” ve “En İyi Film Performansı” ödüllerini kazandı.

Filmde Black Panther’in düşmanı Erik Killmonger’ı canlandıran Michael B. Jordan da “En İyi Kötü Adam” ödülü ile onurlandırıldı.

Dizi alanında ise kazanan bu sene de değişmedi. İlk bölümünden itibaren kendine özel bir hayran kitlesi yaratan ve gerek 80'lerde geçmesi, gerekse dönemin kült yapımlarına selam çakması sebebiyle tam anlamıyla bir fenomen haline gelen Stranger Things, “Yılın Dizisi” dahil olmak üzere üç ödül birden kazandı. Dizideki performansıyla gönüllerde taht kuran Millie Bobby Brown ise geçen sene olduğu gibi “En İyi TV Perfomansı” ödülünü evine götürdü.