2018 Yılındaki Tsunaminin Dalga Yüksekliğine İnanamayacaksınız!

Hatırlayacağınız üzere 2018 yılında Anak Krakatau yanardağı patlamış ve bu patlamanın hemen ardından Tsunami olmuştu. Meydana gelen Tsunamide büyük bir dalga oluştu. İşte bu dalgalarla ilgili korkutucu detaylar.

Tokyo üniversitesi ve Londra'da bulunan Brunel üniversitesi tarafından ortaklaşa bir çalışma yürütüldü. Felaketin boyutları ile ilgili son derece ürkütücü sonuçlar ortaya çıktı. Bu dalgaların 100 ile 150 metre arasında olabileceği ifade edildi.

2018 yılındaki tsunaminin dalga yüksekliği daha ölümcül olabilirdi

Volkanların patlaması ile birlikte etrafa saçılan maddelerin denizde yükselmeye neden olduğu öncelikli olarak ifade edildi. Bu yükseltinin 100 metreyi aşması ise felakete neden oldu.

Yapılan açıklamanın devamında deniz tabanı ve Tsunami dalgası arasındaki sürtünme kuvveti ve yerçekimi sayesinde dalgaların ıssız bir adaya çarptığı ifade edildi. Eğer bu ada olmasaydı çok daha sert bir şekilde çarpma meydana gelirdi. Tsunami ile ilgili veriler incelendiğinde, değişik bir model ortaya çıktı. Bu modele göre Tsunami önüne bir ada engeli konularak yavaşlatılabilir.

2018 yılında meydana gelen Tsunami esnasında 2 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Bu çalışma sayesinde belki de ilerleyen zamanlarda yeni önlemler ortaya çıkacak.