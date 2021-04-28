2018'de Dünya'ya Çarpan Asteroidin Nereden Geldiği Belli Oldu

2018'de Dünya'ya çarpan asteroidin nereden geldiği uzun bir zamandır bilim dünyası tarafından araştırılıyordu. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar neticesinde nereden geldiği merak konusu olan asteroidin kaynağı açıklığa kavuşmuş olabilir.

2018'de Dünya'ya Çarpan Asteroit Nereden Geldi?

2018'de bir asteroit Güney Afrika'daki Botsvana'da meydana gelen enkaza neden olmuştu. Bilim insanları, asteroidin yapısının yanı sıra Dünya'daki konumuna ve asteroidin hareket yönüne bağlı olarak çeşitli analizler sonucunda gezegenimize düşen asteroitlerin nereden geldiğini tespit etmede başarılı oldu.

Asteroidin düştüğü yer tespit edildikten sonra araştırmacılar asteroidin nereden geldiğini öğrenmek için çalışmalarına başlamıştı. Meteoritics & Planetary Science'da yayımlanan yeni bir çalışma, asteroidin nereden geldiğini ortaya koymuş olabilir.

Bilim insanlarına göre asteroit muhtemelen gökbilimcilerin bir süredir gözlerini üzerinde tuttuğunu büyük bir asteroitten geliyor. Bu asteroit Vesta olarak biliniyor. Vesta, Güneş Sistemi'mizdeki en büyük ikinci asteroittir. Vesta tarih boyunca gizemlerle dolu bir asteroit olmuştur. Bilim insanlarına göre bu asteroit parçalarından biri Dünya'ya ulaşmanın yolunu buldu ve sonuç olarak büyük bir enkaz oluşturdu.

Botsvana'ya düşen asteroidin parçaları oldukça küçüktü. Asteroit üzerine araştırmalar sürdüren Arizona Üniversitesi bir gökyüzü araştırmasında ışık parlaması tespit etti. Bu ışık parlaması, Dünya'ya doğru ilerleyen asteroitti. Dünya'ya ulaştığındaysa parçalandı ve enkaza neden oldu. Asteroit, Central Kalahari Game Reserve'e doğru yuvarlandı. Araştırmacılar bölgede toplam 23 gök taşı tespit etti.

Çalışmanın öncüsü Peter Jenniskens, uzaydaki küçük asteroitler üzerindeki incelemede elde edilen bilgiler göktaşlarından toplanan bilgilerle birleştirildiğinde Dünya'ya çarpan asteroidin kaynağının Güneş Sistemi'ndeki en büyük ikinci asteroid olduğunu ve asteroidin NASA'nın Vesta'yı izlemek için fırlattığı uzay aracı DAWN'ın hedefindeki Vesta'dan geldiğini gösterdiğini belirtti.

Araştırmacılara göre milyarlarca yıl önce Vesta'da meydana gelen iki büyük çarpma daha büyük ve tehlikeli asteroitleri yarattı. Yeni ortaya çıkan gök taşları ise bilim insanlarına bu çarpmaların ne zaman meydana gelebileceğine dair bazı ipuçları verdi.

Gök taşları bulunduğunda araştırmacılar bölgede bir inceleme başlattı. Gök taşları üzerinde yapılan uzun bir araştırmanın sonucunda bilim insanları bunların Vesta'daki çarpışmadan meydana gelen gök taşları olduğu sonucuna vardı. Ayrıca enkazın oluşmasına neden olan gök taşlarının yaklaşık 22 milyon yıl önce başka bir cisimle çarpışan Vesta'dan ayrılan parçalar olduğuna tahmin ediliyor.

Gök taşlarının nereden geldiğini izlemekle ilgili yapılan çalışmalarla son birkaç yıl içinde inanılmaz bir ilerleme kaydedildi. Araştırmacıların bir gök taşının nereden geldiğini öğrenebilmesi, Dünya için büyük önem taşıyor. Bu tür araştırmalar, Güneş Sistemi ile ilgili çok daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayabilir.