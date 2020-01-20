2019'da İnternetten En Çok Ne Aldık? İşte Online Alışveriş İstatistikleri

iyzico, Türkiye’nin 2019 internetten alışveriş istatistiklerini paylaştı. Türkiye, 2019’da en çok ne satın aldı, en çok hangi ödeme yöntemi kullanıldı, en fazla hangi sektör kazandı gibi veriler ortaya çıktı. İşte 2019 online alışveriş istatistikleri

30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme altyapısını sağlayan girişim şirketi iyzico’nun verilerine göre Türkiye’de 2019 online alıverişin hızını artırdığı bir yıl oldu.

2019’da en çok giyim sektörüne para harcadık. Tekstil ve hazır giyim süreklilik arz eden bir ihtiyaç olduğundan ve bu alandaki tüketim daim olduğundan giyim sektörü dahil edilmediğinde online alışverişte çiçek ve elektronik kategori olarak öne çıkıyor. Bu iki sektörde 2018’e göre kozmetik alışverişlerinde %4, ev, bahçe ve ofis dekorasyonu alışverişlerinde %14 azalma görülürken; çiçek alışverişleri %37, elektronik alışverişler %25 artış gösterdi.

Verilere göre en fazla okul dönüş dönemine denk gelen Eylül ve Ekim aylarında alışveriş yaptık ancak en pahalı alışveriş Ocak ayında (187 lira) gerçekleşti. 2016’ya göre işlem adedi artış gösterse de sepet tutarları azaldı, bu da gösteriyor ki 2019’da alışverişlerde uygun fiyatlı ürünler tercih edildi.

Ödeme yöntemi olarak 100 liranın altında kalan işlemler için mobilden alışveriş yapmayı tercih ettik. 100 liranın üstündeki harcamaları bilgisayar (masaüstü) üzerinden inceleyerek yaptık. 2019 yıl sonunda mobilden yapılan işlem adedi masaüstünden yapılan işlem adedini geçti. Bu durum da yine fiyatın en önemli kriter olduğunu ve sepet tutarlarının yüksek olmadığını gösteriyor. Taksitli alışverişler azaldı, tek çekim ödeme arttı. Taksit sayısı olarak en fazla üç taksit tercih ettik.