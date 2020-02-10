2019'da Kişisel Verileri İhlal Edenlere 14 Milyon TL Ceza Kesildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belirlenen hükümleri çiğneyen kişi veya kurumlara 14 Milyon lira değerinde ceza kesti.

2016 yılında yürürlüğe giren kanunla kişisel veriler koruma altına alınmıştı. Ocak 2017'de faaliyete başlayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu o tarihten itibaren kendisine gelen başvuruları aldı ve değerlendirdi. Başvurular kapsamında kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden kişi veya kurumları tespit ederek cezaları kesti. Bu cezalar ilginç bir para birikimini ortaya çıkardı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel veri güvenliğini yerine getirmeyen ve ihlal eden kişiler olduğu gerekçesiyle kuruma gelen 3585 başvuru için inceleme başlattı ve çoğunu sonuçlandırdı. 2019 yılında gerçekleşen bu başvurulardan 2401 tanesini sonuçlandıran kurul, bu başvurularda kural ihlali yapan kişilere idari para cezası verdi.

2019 yılında "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemek" suçundan toplamda 14 Milyon 100 Bin TL idari para cezası kesildi. Bu cezaların içerisinde Facebook'a da 1 Milyon 650 Bin TL ceza kesti. Yine kişi verilerinin güvenliği konusunda ceza alan başka yabancı ve yerli şirketler de mevcut.

Kurumun faaliyeti gerçekten takdir edilir. Çünkü internet üzerinde birçok verimiz mevcut. Ve bunların güvenliği gerçekten önemli. Bu verilerin yasa ile korunması insanları kısmen güvende tutuyor. Bakalım 2020 yılında kurum ne kadar ceza kesecek?