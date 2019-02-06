2019’da Tam 230 Yeni Emoji Geliyor!

Emojilerin onaylanmasından sorumlu kuruluş olan Unicode (Evrensel Kod), yeni emoji listesini hazırladı. Listede, esneyen yüz ve beyaz kalp de dahil olmak üzere 230 yeni emoji bulunuyor.

Sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte, kelimelerin yerini emojiler aldı. Sevgi, aşk, kalp kırıklığı, mutluluk.. Kısacası hayata dair tüm duyguların tercümesi için emojilere başvuruyoruz.

2019 yılı için hazırladığı yeni emoji listesini paylaşan Unicode, dijital çağın vazgeçilmez iletişim aracını daha da zenginleştirecek. Unicode, güncellemeyi mart ayında yayınlayacak; ancak yeni karakterlerin uygulamalara ve işletim sistemlerine entegrasyonu biraz zaman alacak.

Emoji sever bir insansınız, yeni karakterler bir hayli hoşunuza gidecektir. Tembel hayvan, su samuru, flamingo, orangutan ve kokarca dahil olmak üzere birkaç yeni hayvan emoji geliyor. Listede ayrıca waffle, tereyağı, soğan, sarımsak ve meyve suyu kutusu gibi yiyecek temalı birçok emoji bulunuyor.

Unicode aynı zamanda bazı emojileri de düzene sokuyor. Artık kalp, daire ve kare emojilerinin tümü, renklerine göre alt alta sıralanacak. Kullanıcıların en çok istediği emojilerden bir tanesi olan beyaz kalp emojisi ise 2019’da emoji dünyasındaki yerini alacak.

Yeni emoji listesinde, engelli kişileri temsil eden bir düzineden fazla yeni emoji bulunuyor. Geçen yıl Apple tarafından önerilen manuel ve mekanik tekerlekli sandalyeler, protez uzuvlar ve yardımcı köpekler, söz konusu emojiler arasında yer alıyor.

Yeni emojilere daha yakından göz atmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: