2019’daki Yeni iPhone Modelleri Böyle Görünebilir!

Söylentilere ve ortaya çıkan yeni görsellere bakılırsa, Apple’ın 2019 yılının sonlarına doğru tanıtması beklenen yeni iPhone modelleri, iPhone XS’tekinden farklı olarak üçüncü bir kameranın de yer aldığı yeni bir kamera dizilimiyle gelebilir. Şimdilerde bu yeni tasarıma ait olduğu iddia edilen yeni görseller ve bazı detaylar ortaya çıktı.

iPhone XI’e ait olduğu iddia edilen görsellerde, cihazın bir adet flaş ile birlikte üçgen şeklinde dizilmiş üçlü arka kamera kurulumuna sahip olduğu ve tüm bunların kare şeklindeki bir kamera muhafazası içerisinde yer aldığı görülüyor. CAD belgelerine dayanarak hazırlanan bu görseller OnLeaks ve CashKaro tarafından ortaya çıkarıldı.

2019 iPhone modelinin arka kısmının, kamera muhafazası da dahil olmak üzere tek parça camdan yapıldığı söyleniyor. Bu tasarımın, bu yılın başlarındaki bazı görsellerde gördüğümüz ve kamera muhafazası sanki telefonun arka kısmında bir çıkıntı oluşturuyormuş gibi bir izlenim veren tasarımdan çok daha iyi olduğu söylenebilir. Çünkü bu tasarım sayesinde, telefonun arka bölümünden kamera muhafazasına doğru geçiş hafif bir eğimle çok daha pürüzsüz bir şekilde yapılmış gibi görünüyor.

iPhone XI’de yapıldığı söylenen diğer geliştirmeler ise biraz daha inceltilmiş çerçeveler ve bir çentik olarak karşımıza çıkıyor. Yeni telefonda 5.8 inç’lik bir ekran ve Apple'ın yeni iPad Pro tabletlerinde olduğu gibi USB-C portu yerine telefonun altında bir Lightning portu (şarj girişi) bulunuyor. Ayrıca cihazın yanındaki sessize alma tuşu da yeniden tasarlanmış.

Eylül Ayının Başlarında Tanıtılabilir

Sızdırılan bu iPhone XI’in 143.9 x 71.4 x 7.8mm boyutlarında olduğu belirtiliyor. Karşılaştırma olması açısından, iPhone XS’in ölçüleri ise 143.6 x 70.9 x 7.7mm idi.

Şimdiye kadar gördüğümüz sızıntılara bakılırsa yeni iPhone; iPhone X ve iPhone XS’e benzer bir görünüme sahip olacak ancak bunlardan farklı olarak üçlü arka kamera dizilimine sahip olacak. Bu kameranın hangi özellikleri sunacağını henüz tam olarak bilmiyoruz ancak iPhone XS'nin normal bir kamerası ve bir telefoto lensi olduğundan, iPhone XI'deki üçüncü kameranın geniş açılı çekimler yapabilme ihtimali var.

Apple şimdiye kadar 2019 iPhone modelleri hakkında herhangi bir duyuru yapmadı ancak şirketin daha önceki iPhone tanıtım tarihlerine bakıldığında, iPhone XI de Eylül ayının başlarında tanıtılabilir gibi görünüyor.