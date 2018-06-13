2019 Fortnite Dünya Kupası'nda 100 Milyon Dolar Dağıtılacak

Son günlerin en çok oynanan oyunları arasında yer alan Fortnite, 2019 Fortnite Dünya Kupası ile profesyonel oyuncularını zengin etmeye geliyor. Epic Games, yaptığı açıklamayla turnuvanın 100 milyon dolar ödül havuzuna sahip olacağını açıkladı.

Ücretsiz olarak yayınladığı Battle Royale modundan sonra inanılmaz bir oyuncu sayısına ulaşmayı başaran Fortnite, yakaladığı popülerliği başarılı reklam çalışmalarıyla taçlandırmıştı. Özellikle eSpor tarafına oldukça yoğunlaşan Fortnite’ın yapıcmısı Epic Games, bugün yaptığı resmi açıklamayla birlikte 100 milyon dolarlık yeni organizasyonunu duyurdu.

Dünyanın en iyi Fortnite oyuncularını karşı karşıya getirmeyi planladığı 2019 Fortnite Dünya Kupası organizasyonu için ilk etapta çeşitli bölgelerde elemeler düzenleyeceğini açıklayan şirket, elemelerin önümüzdeki sonbahar aylarında başlayacağını açıkladı. Yapılacak uzun soluklu elemelerin ardından, en iyi takımların belirleneceğini belirten Epic, 2019’ın sonlarına doğru büyük çaplı bir turnuvaya düzenleyerek, elemeleri geçen takımları karşı karşıya getireceğini ifade etti.

Elemelerin ve finallerin ayrı aşamalarında farklı ödüllerin dağıtılacağını söyleyen Epic Games, bütün bu ödüllerin toplamının 100 milyon dolara ulaşacağını dile getirdi. Solo ve takım olarak iki farklı türde turnuva elemelerine girilebileceği vurgulanırken, devasa organizasyon için hemen yukarıda görebileceğiniz bir de tanıtım videosu yayınlandı.