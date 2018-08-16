2019 Golf R, 40 Farklı Renk Seçeneğiyle Geliyor

Volkswagen (VW), 2019 Golf R’ın sürüşündeki vahşiliği ve performansı aracın dış görünümüne de yansıtmak istiyor. Bu amaçla Spektrum isimli yeni programını açıklayan marka, birçoğu Golf modeli ile özel bir bağlantıya sahip olan 40 farklı renk seçeneği sunuyor.

Şimdiye kadar sadece Kanada’da geçerli olan Spektrum programı, 2019 Golf R ile birlikte artık ABD’de de geçerli olacak. ABD’li Golf R müşterileri de artık 5 kapılı 292 beygirlik araçları için 40 farklı renkten istediklerine yalnızca 2.500 dolar (14.500 TL) ödeyerek sahip olabilecekler.

VW’in Spektrum programında normal renklerin yanısıra, Lamborghini Huracan’da görmeye alışık olduğumuz Metalik Viper Yeşili gibi çarpıcı renkler ve Golf’e ait bazı nostaljik renkler de seçenekler arasında yer alıyor. Golf’ün nostaljik renkleri söz konusu olduğunda, 4. ve 5. nesil R32’lerde gördüğümüz Derin İnci Mavisi ve 1. nesil GTI’larda gördüğümüz Mars Kırmızısı, Spektrum programındaki en dikkat çekici renklerin başında geliyor.

Huracan yeşili, deniz mavisi, sarı, turuncu, mor gibi çok çeşitli renk seçeneklerini seçebildiğiniz Spektrum programının belki de tek olumsuz yanının bekleme süresi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü VW sipariş alındıktan sonra müşterilerin, araçlarını 2 ila 4 ay arasında beklemeleri gerekeceğini söylüyor.

VW’in, Spektrum programındaki tüm renkleri yakın zamanda kendi online platformlarına da getireceği belirtiliyor. Böylece müşteriler, siparişlerini vermeden önce renkleri daha detaylı inceleyebilecek. Eğer online platform benim için yeterli değil diyorsanız, VW bayilerinde de Spektrum programındaki tüm renk örneklerini incelemeniz mümkün olacak.