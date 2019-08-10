2019 iPad Pro'da Üç Arka Kamera Olacak

Görünüşe göre iPhone 11 bu yıl üç kameraya sahip tek Apple cihazı olmayacak. Sızdırılan yeni render görsellerine göre, 2019 iPad Pro'da üçlü kamera kurulumuna yer verilecek.

Rapor, Çin'den bir tedarikçiye işaret ediyor ve 2019 iPad Pro'nun üçlü kamera kurulumuyla sunulma olasılığına sahip olduğunu söylüyor. Bir süredir iPhone 11'in üç kamera kurulumuyla geleceği iddia ediliyordu. Bu nedenle 2019 iPad Pro'nun kamera olasılıklarına olumlu bakılıyor.

2018 model iPad Pro, 12MP kameraya sahip ve bu nedenle bir yıl içinde tek lensten üç kamera geçmek şaşırtıcı olacak. Şu anda i Pad Pro Portre modu gibi özellikleri desteklemiyor. Fakat 2019 iPad Pro için konuşulan yeni kamera donanımı, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda önemli değişiklikler yaşanacak.

iPad Ekranları Daha da Büyüyecek

Ayrıca 10.2 inç iPad'in çift kamera kurulumuyla da gelebileceği iddia edildi. Bu iPad'in, 9.7 inç iPad Air'in yerine geçeceği söyleniyor. Böylelikle Apple'ın tüm iPad modelleri en az 10 inç olacak.

iPhone 11R Çift Kameralı Olacak