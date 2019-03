2019 iPhone Modelleriyle İlgili Önemli Sızıntı

Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone serisi birçok dedikoduya ve sızıntıya konu olmaya devam ediyor. Steve Hemmerstoffer, ya da bilinen ismiyle OnLeaks, önümüzdeki eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil iPhone’lara dair çok önemli bir sızıntı daha paylaştı.

Steve Hemmerstoffer tarafından paylaşılan yeni iPhone’un tasarım dokümantasyonu, dikdörtgen formundaki üçlü kamera sisteminin çizimlerini gösteriyor.

Hemmerstoffer, yeni sızıntının, daha önce elde ettiği bilgilere dayanarak yeni iPhone'un en az bir versiyonunun diktörtgen şeklinde bir üçlü kamera sistemine sahip olacağı iddiasını desteklediğini söylüyor.

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy... 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKr