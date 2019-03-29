2019 iPhone Modelleriyle İlgili Önemli Sızıntı

Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone serisi birçok dedikoduya ve sızıntıya konu olmaya devam ediyor. Steve Hemmerstoffer, ya da bilinen ismiyle OnLeaks, önümüzdeki eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil iPhone’lara dair çok önemli bir sızıntı daha paylaştı.

Steve Hemmerstoffer tarafından paylaşılan yeni iPhone’un tasarım dokümantasyonu, dikdörtgen formundaki üçlü kamera sisteminin çizimlerini gösteriyor.

Hemmerstoffer, yeni sızıntının, daha önce elde ettiği bilgilere dayanarak yeni iPhone'un en az bir versiyonunun diktörtgen şeklinde bir üçlü kamera sistemine sahip olacağı iddiasını desteklediğini söylüyor.

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy... 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKr — Steve H.McFly (@OnLeaks) March 28, 2019

Dikdörtgen formundaki üçlü kamera tasarımını ilk olarak bu yılın başlarında yine OnLeaks aracılığıyla görmüştük. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo da geçtiğimiz ekim ayında benzer bir iddiayı ortaya atmıştı.

Bu yılın başlarında Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, Apple’ın yeni iPhone’lardan en az birinde üçlü kamera sistemi sunmayı planladığını yazmış, birkaç gün sonra ise Bloomberg, şirkete yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde söz konusu iddiayı doğrulamıştı.

Yeni kamera sisteminin dikdörtgen mi yoksa yatay formda mı olacağı henüz kesinleşmedi; ancak kesin olan bir şey var ki o da, yeni iPhone'ların üçlü lens kurulumuna sahip olacağı. Her halükarda üç mercekli arka kamera, daha geniş görüş alanı, daha geniş zoom aralığı ve çok daha etkili bir düşük ışık performansı sunacaktır.

Diğer iPhone 11 söylentileri arasında, daha küçük bir çentik, geliştirilmiş bir 10MP selfie kamerası, damar tarama teknolojisi ve 120Hz ekran bulunuyor.

Apple, yeni nesil iPhone’larını eylül ayında düzenleyeceği sonbahar etkinliğinde tanıtacak.