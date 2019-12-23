2019 Kablosuz Kulaklıkların Yılı Oldu

Sona ermek üzere olan 2019 yılında pek çok yeni teknoloji ile karşılaştık ve pek çok teknolojinin de geliştiğini gördük. Bu noktada bir göz attığımızda en büyük sıçramalardan birisinin tam kablosuz kulaklık tarafında olduğunu söylememiz mümkün. Öncelikle açık olması adına tam kablosuz kulaklık dediğimiz şeyler gerçekten herhangi bir kabloya bağlı olmayan Apple AirPods ve Galaxy Buds gibi ürünler oluyor.

Yaşanan gelişmelerden ilki yükselen batarya ömrü oldu. Bu ürünlerde kullanılmaya başlanan yüksek verimliliğe sahip işlemciler ile birlikte müzik keyfi daha fazla uzamış oldu. Bununla birlikte bu işlemciler halen pek çok üründe kullanılmadı. Yani ilerleyen nesil modellerde gerçekten iki kata kadar daha uzun batarya ömrü görmemiz mümkün.

Tam kablosuz kulaklık modellerine olan talep artıkça rekabet de ısınmaya başladı. Artık önemli olan şeyler yalnızca iyi ses ve uzun batarya ömrü değildi. Bu noktada şirketler aktif gürültü engelleyici, ortam sesi modu, gelişmiş kontrolör, üstün ses kalitesi, egzersiz takibi ve sağlık izleyicisi gibi ekstralara yoğunlaşmaya başladı.

Tüm bunlara ek olarak sahte ürünleri hesaba katmazsak şirketlerin fiyat rekabeti açısından da adımlar atması söz konusu. Artık çok uygun fiyatlarla dahi resmi ürünler almak mümkün hale geldi. En büyük sloganı rahatlık olan bu ürünler artık her fiyat aralığında rekabet edebiliyor.