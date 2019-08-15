2019 Model iPhone'ların İsimleri Belli Oldu: 11, Pro ve Pro Max

Apple'ın iPhone isim seçimleri son zamanlarda biraz garipti. İlk olarak şirket iPhone 9'u atladı ve iPhone 8 ve iPhone X'i piyasaya sürdü. Ardından 'fazlalık' olarak adlandırılan iPhone XS seçimi yapıldı, ayrıca hiç kimse iPhone Xr'deki 'r'nin ne anlama geldiğini öğrenemedi.

Ortaya çıkan son iddialara göre Apple bu yıl tamamen yeni ve basit bir isimlendirme programına gidiyor. ESR'nin kayıtlarında birkaç ay sonra tanıtılacak yeni iPhone'ların iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olarak adlandırılacağı dile getirildi.

Bunlar tam anlamıyla en ilgi çekici veya göze çarpan isimler olmasa da, adlandırma düzenini basitleştirerek Apple, iPhone portföyünün her yıl üç yeni telefona genişlediği mesajını vermeye çalışıyor.

6.1 inç iPhone 11, Apple'ın akıllı telefon serisinde “giriş seviyesi” telefon olması gereken iPhone XR'nin yerini alıyor gibi görünüyor. iPhone 11 Pro ise iPhone Xs'in yerini alacak, son olarak iPhone 11 Pro Max da iPhone XS Max'ın koltuğuna oturacak.

Yeni iPhone'ların mevcut modellerle aynı ekran boyutlarına sahip olması bekleniyor. Yani iPhone 11 için 6,1 inç, Pro için 5,8 inç ve Pro Max için 6,5 inç seçeneklerini tercih edecek olan Apple'ın neler yapacağını etkinlikte göreceğiz, takipte kalın.