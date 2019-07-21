2019 Model iPhone OLED'lerini LG Üretecek

iPhone ekranlarını rakibi Samsung'dan tedarik eden Apple'ın bu sefer ikinci yola başvuracağı iddia edildi. Amerikan şirketin LG'den OLED tedariği yapacağı söyleniyor.

Barclays'in yeni bir analiz raporuna göre Apple, 2019 iPhone serisinde kullanılacak OLED ekranları için bazı siparişler vermek üzere LG ile temasa geçti. Samsung ve LG'den OLED tedariği yapacak şirketin, Çinli üreticilerle de iş birliği yaptığı iddia ediliyor.

Analist notu, Çinli tedarikçi BOE'nin 2020 tarihinde Apple'dan OLED ekran siparişlerini almaya başlayabileceğini öne sürüyor. 2019'da iki farklı OLED ekranlı iPhone sunacağı düşünülen Apple'ın herhangi bir aksaklık yaşamak istemediği düşünülüyor.

OLED Ekranlı İki iPhone Tanıtılacak

iPhone XS'in halefi olarak 5.8 inçlik yeni bir model ve 6.5 inçlik de iPhone XS Max halefi geleceği belirtiliyorken üçüncü 2019 iPhone modelinin, iPhone XR'nin halefi olarak 6.1 inç LCD ekrana sahip olduğu söyleniyor.