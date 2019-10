2019 Nobel Kimya Ödülü Sahipleri Belli Oldu! İşte O İsimler

Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. Bu yıl 3 bilim insanı Nobel Kimya Ödülü aldı.

Lityum iyon batarya üzerine çalışmalar yapan bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino ödülün sahibi oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi konu hakkında yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "Günümüzde dizüstü bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar çok sayıda elektronik araçta kullanılan lityum iyon bataryalar, insan yaşamında çığır açtı. Bu yılın Kimya Ödülü kazananları, çalışmalarıyla kablosuz ve fosil yakıtlardan bağımsız bir toplumun temellerini attılar."

Dünyanın ilk lityum iyon bataryasını bilim insanı M. Stanley Whittingham üretti. ABD'li katı hal fizikçisi John B. Goodenough, lityum bataryaların potansiyelini iki katına çıkaran koşulları yaratarak, kullanımı daha pratik hale getiren çalışmalara öncülük etti.

Kimyager Akira Yoşina ise bataryalardaki saf halde bulunan lityumu bütünüyle çıkarıp, bataryaları yalnızca lityum iyonlarıyla çalışabilir hale getirdi.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg