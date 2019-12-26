2019 Üçüncü Çeyrekte En Çok Satan Akıllı Telefonlar Belli Oldu!

Counterpoint Research geçtiğimiz çeyrekte en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı.

2019 En Çok Satan Akıllı Telefonlar Listesi

Öncelikle Counterpoint tarafından yayınlanan verilerin 2019 üçüncü çeyrek aralığını kapsadığını belirtelim. Bulunduğumuz yılın sona ermesi ile birlikte 2019 yılı için genel bir istatistik de gelecektir ancak şu aşamada elimizde bu yönde bir veri bulunmuyor.

Samsung bu yıl pek çok yeni akıllı telefon modelini tüketiciler ile buluşturdu. Bu modellerin pek çoğu Galaxy A serisine ait üyeler. Şaşırtıcı bir şekilde şirketin geçtiğimiz çeyrek içerisinde en çok sattığı model küresel ölçekteki yüzde 2,6 payı ile Galaxy A10 oldu. Genel listede ise ikinci sırada yerini aldı.

Samsung bu sene satışa sunduğu modeller arasında en olumlu yorumları alan Galaxy A50 ile de listenin üçüncü sırasına oturdu. Bu cihazın küresel satış payı ise yüzde 1,9 dolaylarında. En çok satan cihazlar arasındaki diğer Samsung modeli ise yüzde 1,4 pay ile Galaxy A20 oldu.

Bununla birlikte Galaxy A serisinin ilerleyen dönemlerde daha başarılı bir yapıya sahip olacağını düşünüyoruz. Çünkü hem küresel ölçekte hem de ülkemizde akıllı telefon fiyatlarının kişiler için yüksek kaldığını görüyoruz. Tüketiciler artık amiral gemisi modeller yerine orta segmente yöneliyor.

Öte taraftan Apple listede iki modeli ile yer alıyor. Bunlardan ilki geçen senenin (nispeten) uygun fiyatlı modeli olan iPhone XR. Bu model yüzde 3 pay ile birlikte küresel ölçekte en çok satan akıllı telefon oluyor. Diğer yandan iPhone 11 de listenin beşinci sırasında yer alıyor. Bu modelin satış payı ise yüzde 1,6 olarak belirtiliyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde: