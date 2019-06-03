2019'un En Çok Maaş Veren Teknoloji Şirketleri Belli Oldu

Çalışanları memnun edebilmek adına yarışa giren teknoloji şirketleri bunu her yıl daha fazla maaşla yapmak istiyor. Peki ya 2019 yılında çalışanlarına en çok maaşı hangi şirketler ödüyor? İşte teknoloji devlerinin ödediği ortalama maaşlar:

Wired tarafından hazırlanan listede yine Google ve Facebook dikkat çekmeyi başarıyor. Dünya çapında en çok ödemeyi ABD'deki ofislerindeki çalışanlarına yapan teknoloji şirketleri, bu sayede işçilerinin de farklı markalara gitmesini engelliyor. Listenin ilk sırasında ortalama 246 bin 886 dolar maaş ile Google boy gösteriyor.

Google'ın hemen arkasında ise sosyal medya devi Facebook bulunuyor. Facebook'un ortalama maaşı ise 240 bin 430 dolar seviyesinde. Listenin üçüncü sırasında da şaşırtıcı bir şekilde 172 bin 703 dolar ile Twitter'ın olduğu görülüyor. Sosyal medya konusunda çalışanlarını riske atmak istemeyen bu firmalardan sonra ortalama 155 bin 35 dolar ile ilk defa Nvdia'yı görüyoruz.

Amazon Çalışanlarına Cimri mi Davranıyor?

En çok maaş veren şirketler listesinin devamında ise Intel 106 bin 900 dolar, Tesla 56 bin 163 dolar ve IBM 55 bin dolar ortalama maaş ödüyor. Ayrıca dünyanın en zengin şirketlerinden olan Amazon ise maaş konusunda bir hayli geride. E-ticaret firmasının ödediği maaş ortalaması yalnızca 28 bin 836 dolar civarında.