2019'un En Çok Ses Getiren Bilim Olayları

Çoğunlukla bir olaydan, “yılın en büyük olaylarından biriydi” şeklinde bahsedildiğinde, ya uzay araştırmaları ya eşcinsel hakları ya da uçabilen arabalardan söz ediliyordur.

2019 yılında gerçekleştirilen Mikroplastik araştırmalar bu duruma bir istisna getirdi. Yapılan araştırmalarla Dünya’nın hemen hemen her köşesisin Mikroplastikler ile kirlendiği etkili bir şekilde ortaya kondu.

İklim savaşçısı dendiğinde aklınıza kim geliyor?

Greta Thunberg. İki yandan örülmüş saçları ve yaşına göre oldukça büyük bir takım elbiseyle, iklim değişikliğine dikkat çekmek için okulda başlatmış olduğu protestolar, milyonların desteğiyle bugün kitlesel harekete dönmüş durumda. Greta, sadece 2019 yılında değil 2020 yılında da eylemlerine devam edecek gibi duruyor.

Bir diğer çalışma ise daha çok polisleri sevindirdi. Tükürük testini hepimiz biliyoruzdur. Ufak bir cama tükürürsünüz ve bütün DNA haritanız çıkarılır. Tükürük testi ile çıkarılan DNA haritalarının devletler tarafından muhafaza edilmesi, 2019 yılında yasal hale geldi. En çok suç olaylarını çözmek için kullanılan DNA haritaları, böylece her an polisin elinin altında olabilecek.

2019 yılında yapılan bilimsel çalışmalardan bir diğeri ise elektronik sigaralar üzerineydi. Özellikle gençler arasında artan elektronik sigara kullanımı, anne-babaların paniklemesine neden oldu. Yapılan araştırmaya göre, gençler arasında elektronik sigara kullanımı bir yıl içinde %20 oranında arttı.